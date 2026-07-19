Volume e movimento senza spezzare i capelli: la tecnica dello spettinato che non li strappa

L’effetto “spettinato” non si ottiene con la spazzola sbagliata o con la fretta. La maggior parte delle persone, per dare volume e movimento ai capelli, usa spazzole a setole rigide o pettini a denti stretti, che strappano le fibre e spezzano il capello.

Il problema non è la tecnica, ma lo strumento: le setole di cinghiale, ad esempio, distribuiscono il sebo e levigano la cuticola, ma non sono adatte a smuovere le radici.

Per spettinare senza strappare, servono setole morbide e una spazzola con cuscino d’aria, che accompagna il movimento invece di opporre resistenza. L’errore più comune è spettinare i capelli quando sono bagnati: il capello bagnato è più elastico e fragile, e si spezza con molta più facilità. La regola è: capelli asciutti o leggermente umidi, mai fradici, e una spazzola che non tiri.

La tecnica del “capovolgimento” e il trucco delle dita

Il metodo più efficace per spettinare senza strappare è il capovolgimento: chinare la testa in avanti, pettinare i capelli dalle radici verso le punte con movimenti leggeri, e poi sollevare la testa con un colpo deciso.

Questo movimento, ripetuto due-tre volte, solleva le radici e dona volume senza stressare le lunghezze. Un altro trucco è usare le dita: passare le mani tra i capelli come se si volessero annodare, ma con movimenti larghi e morbidi, senza stringere. Le dita, a differenza della spazzola, sentono la tensione e si fermano prima di strappare. L’errore più comune è agitare i capelli con troppa energia, come se si cercasse di svegliarli: il capello si spezza e il risultato è un effetto “spettinato” che sembra più un groviglio che un look curato.

I prodotti giusti: spray e polveri che danno volume senza appesantire

Per un effetto spettinato che duri, i prodotti sono alleati preziosi. Uno spray texturizzante o una polvere volumizzante applicata alle radici, prima di spettinare, dona tenuta e struttura senza appesantire. L’errore più comune è usare prodotti troppo grassi o lucidi, che appiattiscono il capello invece di sollevarlo. Meglio uno spray a secco o una polvere leggera, da applicare con movimenti leggeri e da distribuore con le dita.

Per i capelli molto sottili, il trucco è usare lo shampoo secco: si spruzza alla radice, si aspetta qualche secondo, e poi si spettina con le dita. Il risultato è un volume che dura tutto il giorno, senza che il capello si spezzi. E se la piega si appiattisce, basta ripetere il gesto: chinare la testa, un colpo di dita, e il volume torna. Perché lo spettinato, come l’estate, è una questione di leggerezza. E di rispetto per il capello, che non si strappa, ma si accarezza. Anche quando lo vuoi ribelle.