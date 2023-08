Cosa mangiare in camper: piatti e ricette facili da fare in viaggio

Un viaggio in camper è sicuramente un’esperienza unica da provare almeno una volta: come organizzarsi per il cibo? Consigli da non perdere.

Viaggiare è sempre un’esperienza unica, ma farlo in camper è sicuramente uno dei modi più belli. Il motivo? Usare questo veicolo consente di unire la praticità di una “casa portatile” alla possibilità di ammirare luoghi di ogni genere lungo il percorso, senza perdersi niente dello straordinario panorama offerto dall’itinerario scelto. Si potrebbe dire che il viaggio stesso diventi, in questo modo, la vera e propria vacanza. A rendere così amato il camper sono una serie di pro indubbi: risparmiare su alberghi e simili, poter visitare più luoghi nel corso di un’unica vacanza, sentirsi a proprio agio come a casa durante la “traversata”. Molti, però, non sanno bene come organizzarsi per quanto riguarda il cibo.

Spesso, infatti, ci si chiede come sia meglio proceder, quali siano gli strumenti più adatti o le ricette migliori per non faticare troppo e godersi a pieno il tempo libero. Ecco allora qualche prezioso consiglio da non farsi scappare.

Viaggio in camper, cosa mangiare? Ecco come organizzarsi al meglio

Come prima cosa bisogna tenere a mente che alcuni camper sono già attrezzati con una sorta di piccolo angolo cottura. Se così non fosse, procurarsi un fornello da campeggio o delle piccole griglie o dei barbecue portatili è l’idea migliore. Occupano poco spazio e sono facili da usare, il che è fondamentale quando ci si sposta di continuo.

Nel pratico, dunque, cosa cucinare quando si viaggia in camper? Molto dipende dal tempo che vogliamo spendere ai fornelli, ovviamente. Iniziando dalla colazione, che potrebbe essere un semplice bicchiere di latte e caffè con cereali o biscotti, ma anche fette biscottate da ricoprire con creme e confetture di ogni genere. Un semplice bollitore ci permetterà di preparare le nostre bevande preferite, dal tè alle tisane, senza troppo sforzo.

Per quanto riguarda il pranzo, meglio restare sul semplice. Sandwich e panini, certo, ma anche pasta fredda, facile da preparare sfruttando il fornello da campeggio. Possiamo prepararne in abbondanza, condirla in modi diversi e conservarla in frigo così da avere il pranzo pronto per diversi giorni. Non dimentichiamo anche insalate, tra i piatti a “crudo” più amate dell’estate. Abbiamo a disposizione verdure, pesti di ogni genere, tonno, pomodori, insomma, non è per forza necessario “cuocere” per mangiare bene.

E a cena? Chi ha la fortuna di avere un piccolo barbecue portatile o anche una griglia potrà sbizzarrirsi con carne, pesce e simili da cuocere in un lampo e condire con spezie, agrumi e simili. Anche in questo caso sono molto apprezzati i piatti che non necessitano di cottura, come la classica caprese o un bel tagliere di affettati e formaggi per poi passare alla frutta fresca.

Tutto dipende, come accennato, a quanto impegno vogliamo mettere nella cucina durante la nostra vacanza e cosa abbiamo a disposizione. Di tanto in tanto, inoltre, è possibile fermarsi a pranzare in un area di servizio dove, solitamente, ci sono pub, ristoranti o anche semplici take-away che possono fare al caso nostro. Ricordiamo, inoltre, di informarci sempre a proposito delle regole e normative della zona in cui sostiamo col camper per il giorno o la notte e assicurarci che non ci siano divieti in merito a fornelli, griglie e simili prima di procedere.