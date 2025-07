Sei sola d’estate e le tue amiche sono via? 3 modi per trasformare questo momento in un atto d’amore verso te stessa

Sei rimasta sola in estate? Niente paura, ecco come potresti impiegare il tuo tempo in modo costruttivo (e divertirti comunque).

L’estate può essere una stagione splendida, ma anche un momento insidioso per chi è single e vede tutte le amiche partire in coppia, condividere stories romantiche o godersi spiagge da sogno nel Lazio o in altre regioni della nostra bellissima Penisola.

Se ti ritrovi da sola in città, con più tempo libero e meno compagnia del solito, potresti sentirti fuori posto.

Credo che sia capitato a tutte almeno una volta nella vita, magari dopo una separazione dolorosa. Quello che voglio dirti è: va bene, è una brutta situazione, però tu puoi scegliere come gestirla e trasformarla in un momento positivo in cui imparare ad amarti.

Ecco 3 cose concrete da fare subito, che ti faranno sentire forte, viva e centrata come mai prima.

Estate da single e senza amiche? 3 modi per trasformarla in un periodo da ricordare

Non sottovalutare il potere delle prime ore della giornata, soprattutto quando sei sola e puoi finalmente decidere tu i tempi, senza adattarti a nessuno. Alzarti presto, bere qualcosa di fresco sul balcone, fare stretching o anche solo camminare nel quartiere con la tua playlist preferita: è il tuo tempo sacro.

Crea un piccolo rituale che ti aiuti ad iniziare la giornata al meglio. Scrivi un pensiero positivo, leggi qualche pagina di un libro che ti ispira, ascolta un podcast che ti stimola. La chiave è fare qualcosa solo per te, ogni mattina e lasciar perdere le notifiche di quel dannato cellulare.

Quando sei sola, puoi permetterti di esplorare la città con occhi nuovi. Fingi per un giorno di essere una turista. Vai in un quartiere in cui non metti piede da anni, prova un caffè diverso, scopri un museo nascosto o un evento gratuito all’aperto.

Prendi carta e penna e scrivi una lettera come se la stessi mandando alla tua migliore amica. Racconta come ti senti adesso, cosa ti fa paura, cosa desideri, cosa vuoi lasciarti alle spalle. Non censurarti. Poi mettila via. Imposta un promemoria per aprirla tra un mese.

Quando la rileggerai, ti accorgerai di quanto sei cresciuta anche solo in poche settimane. Scrivere è un modo potente per amarsi, capirsi e supportarsi.

Da anni ho un diario che mi è di grande aiuto nei momenti di sconforto. Ne rileggo spesso le pagine e mi ritrovo a sorridere mentre lo faccio.

Come avrai capito, essere single e senza amiche di estate è una situazione spiacevole che puoi però trasformare in una grande opportunità. Come si suol dire: meglio sole che mal accompagnate.