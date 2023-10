Correttori formula skincare, 5 prodotti adatti per tutte le tasche

Alcuni correttori sono composti dagli stessi ingredienti dei prodotti di skincare: ecco i cinque migliori adatti a tutte le tasche.

Le occhiaie sono un vero e proprio incubo: non vanno via facilmente, sono difficili da coprire e donano un’aria stanca e fiacca al nostro viso. Che siano occhiaie scure o gonfie, sono l’inestetismo che tutte le donne cercano di eliminare e, quando il riposo e la skincare non sono abbastanza, ecco che ci viene in aiuto il make up. Di correttori ne esistono a decine (se non centinaia), tutti con varie tonalità da adattare a tutti gli incarnati. Più di recente sono stati introdotti anche i correttori colorati, che attraverso la teoria dei colori riescono a contrastare le occhiaie più prominenti.

Tuttavia non c’è per forza bisogno di indossare tonnellate di make up per dare un’aspetto più fresco al nostro viso. Basta il giusto correttore. Oggi si possono scegliere anche quelli con formule da skin care, che al loro interno hanno anche principi attivi che aiutano attivamente a migliorare il nostro incarnato, idratare e illuminare la pelle come l’acido ialuronico e la vitamina C. Di questi correttori ce ne sono tanti e per tutte le tasche: in particolare ce ne sono cinque che sono i preferiti delle donne e che funzionano davvero.

Correttore con formula skincare: i cinque migliori prodotti

Uno è il Hyaluronic Hydra-Concealer By Terry. La formula contiene acido ialuronico che idrata, rimpolpa e leviga la zona del contorno occhi, schiarendo le occhiaie ed eliminando i segni della stanchezza. Questo prodotto riesce a donare molta luminosità grazie alla texture leggera e cremosa e può essere utilizzato anche a strati per una maggiore coprenza. Il plus? Costa soltanto 22,50 euro. In alternativa c’è anche l’Even Better All-Over Concealer and Eraser di Clinique, marca famosa per i suoi prodotti di skincare. Il Correttore contiene vitamina C e acido ialuronico, ideale per il trucco giornaliero leggero. Qui il prezzo sale decisamente, a 38,50 euro.

Il terzo correttore consigliato è invece il Phyto-Cernes Eclet di Sisley, che contiene estratti di vite rossa, arnica e ginkgo biloba, tutti elementi naturalmente anti-age. Inoltre contiene anche caffeina – per ridurre il gonfiore -, estratto peptidico di soia ed estratto equiseto, il tutto per la poco accessibile cifra di 98 euro. Ritorniamo su un prezzo più basso -35 euro- con il Beautiful Skin Radiant Concealer di Charlotte Tilbury, perfetto per chi ha pelle con imperfezioni grazie alla presenza di acido ialuronico, niacinamide e vitamina C nella formula. Sulla fascia media c’è anche il Teint Idole Ultra Wear Care & Glow – Siero correttore di Lancome, che al costo di 39 euro è il perfetto mix tra skincare e make-up.