Contorno occhi over 50: i migliori prodotti per rughe, borse e occhiaie da provare subito

Per prendersi cura di una pelle matura è fondamentale scegliere un contorno occhi efficace e di qualità. Dopo i 50 anni, la skincare ha spesso bisogno di piccoli cambiamenti: oltre a creme idratanti e sieri nutrienti, è importante introdurre principi attivi mirati, capaci di contrastare i segni dell’invecchiamento e mantenere la pelle giovane, fresca e luminosa il più a lungo possibile.

Quali sono, quindi, i migliori contorno occhi over 50 da provare assolutamente? Scopriamolo insieme!

Sguardo giovane e riposato con i migliori contorno occhi over 50

Applicare il contorno occhi è uno step della skincare che nessuna donna dovrebbe saltare. A partire dalla giovane età è importante prendersi cura della zona con prodotti delicati e idratanti in grado di conferire uno sguardo più fresco e combattere occhiaie e rughe.

Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex di Estée Lauder

Uno dei migliori prodotti in commercio è firmato Estée Lauder. Idrata e protegge la delicata zona del contorno occhi grazie a ingredienti attivi come caffeina, camomilla, acido ialuronico e antiossidanti.

Firming Siero occhi di Paula’s Choice

Potenziato da 4 peptidi pro collagene, il contorno occhi di Paula’s Choice leviga e sgonfia la zona del contorno occhi in poche mosse. Ideale per chi ha un colorito spento e ha necessità di trovare un prodotto in grado di idratare e nutrire a fondo il contorno occhi.

Attivi puri Hyaluronic Acid + Peptides di Collistar

Idrata profondamente la pelle, offre anche un lifting istantaneo combattendo i segni della stanchezza e minimizzando i segni di espressione. Il 97% degli ingredienti è di origine naturale, grazie all’acido ialuronico a 4 pesi molecolari ha un effetto idratante sulla zona. Il contorno occhi di Collistar è privo di alcool, profumi, siliconi e olio.

Creamy Eye Treatment di Kiehl’s

A base di vitamina A, olio di avocado e acidi grassi, protegge la pelle dagli agenti esterni, compresa la luce blu. Dalla texture cremosa, idrata a lungo donando luminosità ed elasticità alla zona.

A.G.E Eye Complex di SkinCeuticals

Un contorno occhi non adatto a tutti i portafogli, ma senza ombra di dubbio uno dei migliori in commercio. Consigliato a chi ha una pelle secca, mista, grassa o matura, attenua l’aspetto delle borse sotto gli occhi, le rughe a zampa di gallina e le occhiaie. Formulata con una potente combinazione di ProxylaneTM, una miscela di flavonoidi concentrati, Matrixyl 3000 e acido glicirretico, include anche caffeina e una miscela di ingredienti in grado di migliorare la luminosità nell’immediato.

Non perdere la nostra guida su come avere un contorno occhi sempre impeccabile!