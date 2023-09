Congelare la carne in casa, è questo il trucco per non perdere sostanze nutritive: non perderà neanche il gusto

Congelare la carne è un’abitudine molto comune: come riuscirci senza rischiare che perda le sostanze nutritive e resti anche super saporita?

Quando si fa la spesa, sono in molti ad avere l’abitudine di acquistare una “scorta” di alimenti, a partire dai classici “barattoli” passando per farina, olio, zucchero e simili per arrivare alla carne. Alcuni di noi hanno, magari, un pozzetto in casa che permette di conservare grandi quantità di cibi in modo da non dover correre al supermercato ogni giorno. Molto comune è il congelamento della carne, che si tratti delle classiche cotolette, del macinato, delle salsicce e così via. Il dubbio, però, riguarda la qualità del prodotto e le conseguenze di quest’abitudine: come procedere per far in modo che le sostanze nutritive non vadano perse e che il sapore non risulti alterato quando arriva il momento di servirsene?

Ovviamente, sappiamo tutti che ci sono una serie di accortezze da tenere a mente quando si parla di alimenti crudi, di contaminazione, batteri e simili. Poca attenzione, però, si presta spesso proprio a quale sia il metodo consigliato per fare in modo che la nostra carne resti saporita e salutare anche una volta sistemata in freezer.

Il trucco per mantenere la carne nutriente e gustosa al momento di congelarla

Fondamentale è sapere che la carne, di qualunque tipo si tratti, deve essere protetta in modo che l’aria non riesca a penetrare all’interno una volta in freezer. Se ciò accadesse, ce ne accorgeremmo, come potrebbe essere accaduto ad alcuni di noi, dal colorito. Laddove, infatti, l’aria ha raggiunto l’alimento, questo appare più scuro, quasi della stessa tinta che assume quando andiamo a cuocerlo. Ciò perché, essendo il congelatore un ambiente “secco” andrà a “disidratare” la carne. Ciò significa che, una volta cucinata, diventerà gommosa, dura e insapore.

Come fare, dunque, per assicurarci di mantenere la nostra carne perfetta, nutriente e saporita? L’ideale è, prima di tutto, non congelare grandi quantità tutte in un unico sacchetto o recipiente. Bisogna dunque procedere prima ad avvolgere l’alimento nella pellicola trasparente, sigillando in modo che non penetri aria. A questo punto la carne, così avvolta, si dovrà sistemare in un sacchetto per alimenti da sigillare a sua volta. Così facendo, essendo ben protetta, resterà gustosa e non perderà le sue qualità nutritive, ma non correremo nemmeno il rischio che, una volta cotta, diventi dura o secca.