Con questo non sbagli mai | il polpettone mette sempre tutti d’accordo

Polpettone: semplice, veloce e sempre vincente. Scopri come preparare un polpettone morbido e gustoso che mette tutti d’accordo!

Polpettone: con questo davvero non sbagli mai, una ricetta pratica e veloce che mette sempre tutti d’accordo!

Se ti dico “polpettone“, cosa ti viene in mente? Io penso subito a quei pranzi di famiglia, al profumo che invade la cucina e a tutti che si siedono a tavola felici. Il bello di questo polpettone è proprio questo, non serve fare chissà quali magie, pochi ingredienti e il risultato è sempre eccezionale. E poi c’è una cosa che succede sempre quando si porta a tavola il polpettone: tutti fanno il bis, senza eccezioni!

La vera chicca di questo polpettone sta nella semplicità e nel gusto, parliamo infatti di carne tenera, prosciutto che dona un sapore avvolgente, parmigiano che da quel tocco in più e il pangrattato che crea la crosticina perfetta. Non serve nemmeno essere chef stellati, qui si tratta di mettere insieme ingredienti genuini e lasciare che il forno faccia il resto. Beh, è proprio vero, ogni fetta che si taglia fa venire voglia di fare un bis dopo l’altro, nessuno sa dirgli di no!

Polpettone: la ricetta top della nonna!

Allora dai, che aspettiamo? Allaccia il grembiule, accendi il forno e prepara gli ingredienti, ti mostro passo passo come fare il polpettone perfetto, senza stress e con tanta soddisfazione. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 50 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per il Polpettone

Per 4 persone

700 g di carne tritata

150 g di pane raffermo

150 g di prosciutto cotto tritato

3 uova

Pangrattato q.b.

80 g di parmigiano grattugiato

Sale q.b.

Pepe q.b.

Prezzemolo tritato q.b.

Aglio in polvere o 1 spicchio fresco tritato di aglio

Olio extravergine d’oliva q.b.

Come si prepara il Polpettone