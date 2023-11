Con questo metodo infilare il piumone non sarà più un incubo: è facile e veloce

Con questo trucchetto, mettere il piumino all’interno del sacco sarà un gioco da ragazzi. Ecco la procedura da seguire.

Con l’arrivo dell’inverno, è normale optare per coperte più pesanti. Non c’è niente di più bello che dormire sotto l’abbraccio di un caldo piumino. Nonostante ciò, spesso, risulta davvero difficile sistemarlo all’interno dell’apposito spazio. Ci sono persone che, per riuscirci, compiono svariati tentativi e altre che, nei casi più estremi, decidono addirittura di gettare la spugna. Non c’è da stupirsi visto la scomodità del gesto.

Per fortuna, Sara Gioira, che su Instagram ha una pagina chiamata sara_home_organizer, ha deciso di svelare un piccolo trucchetto. Con questo metodo, non sarà affatto complicato portare a termine tale impresa. Anzi, potrebbe risultare anche divertente.

Come inserire il piumino nel sacco senza fatica: una tecnica veloce ed efficace

Inserire il piumino all’interno dell’apposito spazio è davvero complicato. Può sembrare un’azione banale e quotidiana, ma è in grado di mettere a dura prova anche le casalinghe più esperte. Per questo motivo, Sara Gioira ha scelto di condividere con i fan un trucchetto davvero sorprendente. Servono davvero pochi minuti per metterlo in pratica. Il risultato sarà garantito e non ci sarà più alcun bisogno di correrei ai ripari a causa degli angoli piegati o delle numerose grinze.

Per prima cosa, bisogna posizionare il sacco sul letto, con il disegno rivolto verso l’interno e verso l’alto. Si tratta di un passaggio fondamentale perché, in caso contrario, non si avrà l’effetto desiderato, almeno dal punto di vista estetico. Sopra di esso, andrà posizionato il piumino. Tutti gli angoli dovranno combaciare alla perfezione. A questo punto, bisognerà arrotolare il sacco e il piumino insieme. È meglio farsi aiutare da un’altra persona, ma è possibile effettuare tale operazione anche da soli, magari con l’aiuto di un cuscino per non dover ricominciare tutto da capo.

Ora, non bisognerà fare altro che prendere il lato finale del sacco e avvolgerlo attorno a tutto il piumino arrotolato. Con una mano, è necessario afferrarlo saldamente per iniziare a srotolare. Basteranno pochi secondi per un risultato perfetto e incredibile. Ovviamente, esistono anche altri metodi per portare a termine la missione, ma quella illustrata dall’influencer sembra essere una tra le più agevoli.

I commenti non si sono fatti attendere. Le persone sono rimaste davvero meravigliate da una simile alternativa. Stando alle loro parole, sembra che funzioni davvero bene e che abbia risolto la maggior parte dei loro problemi con i piumini. Ovviamente, in commercio, esistono vari modelli e con alcuni potrebbe essere più complicato metterlo in pratica, ma la dinamica dovrebbe essere ripetibile e adattabile.