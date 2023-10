Con l’inverno ritorna l’incubo ‘umidità in casa’: con queste sempli regole il problema sarà subito risolto

Il ritorno invernale dell’umidità in casa non ti lascia pace? Se seguirai queste semplici regole non avrai alcun problema!

Uno dei problemi maggiori che si presentano nelle nostre case è proprio l’umidità. Con l’arrivo dell’inverno, gli sbalzi del clima e la differenza tra la temperatura interna e quella esterna fanno sì che si generi l’umidità, inizialmente visibile sotto forma di condensa sulle finestre. Successivamente però queso fenomeno inizia a presentarsi anche sulle pareti, creando piacevoli inconvenienti, come la presenza di muffa o pezzi di muro che si staccano dalla parete.

Il disagio maggiore, però, è legato alla muffa, riconoscibile tramite le tipiche macchie scure che si vanno a creare sui muri. Oltre ad essere chiaramente anti estetica, la muffa è anche pericolosa per la salute. E’ infatti nociva poiché capace di causare problemi respiratori, come crisi allergiche, apnee notturne e asma. Urge quindi trovare delle soluzioni contro l’umidità in casa, in modo da prevenire la formazione della muffa durante l’inverno. Vediamo allora alcune semplici regole da seguire per evitare di vivere ancora una volta l’incubo dell’umidità in casa.

Come si forma l’umidità

Prima di addentrarci nelle regole da seguire per evitare che si formi l’umidità, è bene conoscere i motivi che causano questo fenomeno. Sicuramente la struttura dell’abitazione influisce molto sulla presenza dell’umidità. Questa infatti si presenta maggiormente nelle abitazioni cittadine molto piccole, come monolocali o bilocali, che il più delle volte sono dotati di poche finestre e di un’unica esposizione.

In questo caso il grave problema è lo scarso ricircolo d’aria che porta quindi alla formazione dell’umidità che se non eliminata potrebbe trasformarsi in muffa. Va poi considerato anche il luogo in cui si vive. Ad esempio, città del nord Italia, come Milano, Bolzano o Torino, sono maggiormente soggette al verificarsi di questo fenomeno.

Questo perchè – come abbiamo accennato in precedenza – lo sbalzo di temperatura è uno dei fenomeni principali che causa l’umidità. E’ chiaro che se fuori il clima invernale è molto rigido, si tenderà ad aumentare la temperatura del riscaldamento, creando così uno sbalzo termico tra interno ed esterno e portando alla formazione dell’umidità.

Le regole da seguire per evitare la formazione di umidità

Veniamo ora al dunque: come evitare che si formi l’umidità in casa. La prima accortezza da seguire consiste nel ricordarsi di aprire spesso le finestre, anche se si dispone di una singola esposizione. In questo modo potrai aumentare il ricircolo dell’aria, favorendo l’evaporazione dell’umidità in eccesso.

Generalmente, ad essere colpite maggiormente da questo fenomeno sono la cucina ed il bagno. Spesso, infatti, il bagno è cieco mentre la cucina è in luogo dove è facile che si crei del vapore e dell’umidità per via della cottura degli alimenti che non solo creano vapore nella stanza – come quando si cucina la pasta – ma aumentano anche la temperatura interna della stanza, causando uno sbalzo termico tra interno ed esterno.

Una soluzione consiste nell’utilizzare una cappa, ormai obbligatoria nelle abitazioni italiane. L’ideale è una cappa aspirante che cattura l’aria interna e la porta all’esterno. Per quanto riguarda il bagno, invece, puoi pensare di installare una ventola in modo far fuoriuscire il vapore quando si fa la doccia.

Ricorda, inoltre, di evitare di far asciugare il bucato in casa. Se proprio il tempo non permette di tenerlo sul balcone, puoi pensare di posizionare lo stendibiancheria in una stanza come il bagno o una piccola cameretta dove potrai aprire una finestra o inserire un deumidificatore che, per di più, permetterà di asciugare i capi più in fretta. Il deumidificatore, inoltre, può essere utilizzato nei luoghi dove si crea maggiormente umidità in modo da eliminarla in men che non si dica.