Con la zucca do una svolta alla domenica | tutti pazzi per i miei cannelloni

Cannelloni alla zucca: una svolta speciale per un grande classico, per i miei cannelloni vanno pazzi tutti e si trasformano in un piatto domenicale irresistibile!

Non so tu, ma per me non è domenica senza il profumo di un piatto al forno perfetto! Stavolta però mi sono superata, credimi questi cannelloni alla zucca sono diventati il mio cavallo di battaglia! Li preparo quando voglio portare in tavola qualcosa di diverso, mantenendo tutta la bontà dei piatti tradizionali. La zucca gli da quella dolcezza morbida, avvolgente, che conquista anche chi di solito non la ama. Ti posso garantire infatti che li ho fatti assaggiare a tutti e ogni volta è stato un successo!

Cosa rende i cannelloni alla zucca così irresistibili? Beh sono cremosi, filanti e delicati, con un ripieno che profuma d’autunno e la gratinatura dorata in superficie che fa venire l’acquolina in bocca. E poi la cosa più bella, è che non serve essere uno chef per prepararli ma solo un po’ di pazienza e la voglia matta di stupire perfino i più difficili. Il risultato? Un primo piatto che si scioglie in bocca e che fa venire voglia di fare subito il bis, ideale per le belle domeniche in compagnia, proprio come si faceva una volta.

Cannelloni alla zucca: la ricetta irresistibile per le tue domeniche d’autunno!

Quindi, se anche tu vuoi dare una svolta alle solite lasagne o ai classici cannelloni, prendi nota di questa versione: la zucca li trasforma in qualcosa di davvero speciale. Allaccia il grembiule, metti il forno a scaldare e prepariamoli insieme questi meravigliosi cannelloni alla zucca, passo dopo passo, ti garantisco che è un gioco da ragazzi. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 50 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti in forno preriscaldato ventilato a 190-200 gradi

Ingredienti per i Cannelloni alla zucca

Per 4 persone

250 g di cannelloni

1 porro

500 g di zucca

1 cipolla

Un gambo di sedano

Una carota

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Prezzemolo q.b.

Per il ripieno

400 g di ricotta

150 g di provola

120 g di parmigiano grattugiato

Prezzemolo q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

150 g di pancetta

Besciamella

500 ml di latte

50 g di burro

50 g di farina 00

Sale q.b.

Pepe q.b.

Come si preparano i Cannelloni alla zucca