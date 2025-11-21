Il Commissario Ricciardi 3, colpo di scena clamoroso: chi viene accusato nell’ultima puntata

Il finale più drammatico della serie: perché tutti ne parlano. Il Commissario Ricciardi 3 chiude con un twist che nessuno aveva previsto, appuntamento a lunedì 24 novembre.

L’ultima puntata de Il Commissario Ricciardi 3, in onda su Rai 1 lunedì 24 novembre 2025 ti lascerà con serie difficoltà a prendere sonno appena andrai a letto. La fiction di Rai 3 ambientata nella Napoli degli anni Trenta si avvicina alla fatidica data di chiusura del 24 novembre 2025, per quella che sarà una conclusione intensa e carica di emozioni. L’ultima puntata de Il Commissario Ricciardi 3 avrà come titolo Il pianto dell’alba.

Ci saranno drammi personali che si intrecceranno con misteri intricati, e tutto ciò terrà gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto. In questa terza stagione, Luigi Alfredo Ricciardi (interpretato da Lino Guanciale) ha finalmente vissuto una svolta importante nella sua vita sentimentale: dopo tanti corteggiamenti e tensioni, si è sposato con Enrica Colombo. Non solo: secondo le anticipazioni, Enrica sarebbe in dolce attesa, con la previsione di una bambina.

Il Commissario Ricciardi 3, che mistero: Livia sospettata e un delitto inaspettato

La gravidanza di sua moglie è un evento che per Ricciardi rappresenta un raggio di luce in un’esistenza segnata dalla sua “maledizione” di ascoltare gli ultimi pensieri dei morti. Però la serenità famigliare sembra destinata a essere incrinata. Il peso del segreto sul dono paranormale di Ricciardi – il suo legame con le vittime – resta un nodo irrisolto, e la sua apertura emotiva, pur tanto desiderata, potrebbe diventare una trappola.

Al centro della puntata finale c’è un caso criminale che potrebbe sconvolgere i rapporti più intimi del commissario. Livia Lucani, un personaggio molto vicino a Ricciardi, è sospettata dell’omicidio del Maggiore. Secondo alcune fonti, la sua sparizione dopo il delitto alimenta dubbi e paure. È davvero lei la colpevole, oppure esistono depistaggi o verità nascoste?

Questo sospetto metterà Ricciardi di fronte a un dilemma: difendere Livia non significa solo proteggere qualcuno a cui tiene, ma rischiare di mettere in discussione tutte le sue certezze investigativa e affettive. La puntata finale è annunciata come un momento di grande discesa emotiva (“il pianto dell’alba” non sembra essere un titolo casuale), che porta Ricciardi a fare i conti con le sue dimensioni più intime.

Un grande finale atteso

Sembra che il finale non rivelerà solo l’esito dell’omicidio, ma anche quanto Ricciardi sia disposto a rischiare per amore. La sua relazione con Enrica, già fragile per il suo segreto, potrebbe subire una scossa decisiva: la gravidanza e il pericolo legato a Livia rendono la posta in gioco altissima.

L’attaccamento mostrato dai fan sui social, con tante persone che hanno espresso tristezza per la fine della fiction, testimonia un apprezzamento generale diffuso per quello che la produzione è stata brava ad assemblare. Così come ottimo è stato anche il cast scritturato.

L’appuntamento a questo punto è per la fine del 2026, quando sicuramente Rai Fiction avrà portato a compimento il confezionamento di una quarta stagione de Il Commissario Ricciardi. Che ha raccolto grandi consensi di critica e di pubblico.