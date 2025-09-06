Gli occhiali perfetti per il tuo sguardo: scegli il modello giusto in base alla forma degli occhi

Desideri acquistare un nuovo paio di occhiali da sole per la stagione autunnale o ti è appena stato comunicato di dover indossare gli occhiali da vista? Prima di recarti in un negozio specializzato, ti suggeriamo di scoprire i fattori importanti su cui basarsi per scegliere il giusto modello.

La scelta degli occhiali deve tener conto, non solo della forma del viso, ma anche del taglio degli occhi. Quindi, ecco una guida per approfondire l’argomento e scoprire finalmente quali occhiali ti stanno bene!

Scegliere gli occhiali in base al taglio degli occhi: guida definita per non commettere errori

Se a breve dovrai acquistare gli occhiali, che siano da vista o da sole, questi consigli potrebbero tornarti molto utili. Scopri insieme a noi quale modello scegliere a seconda del taglio dei tuoi occhi.

Sono in tanti a commettere l’errore di basarsi solo sulla forma del viso per la scelta degli occhiali. In realtà, andrebbe valutato anche il taglio degli occhi, così da poter effettuare una scelta impeccabile.

Per chi ha gli occhi piccoli, quindi una forma che sembra far apparire gli occhi quasi socchiusi, è fondamentale scegliere una montatura che non vada a chiudere lo sguardo. Quindi, meglio optare per modelli grandi e ampi che incorniciano il viso mettendo in evidenza proprio la parte degli occhi.

Diverso il discorso per chi ha gli occhi incappucciati, in questo caso sarebbe fondamentale scegliere un occhiale dalla montatura sottile e leggera, in grado di creare il giusto equilibrio sul viso. Meglio scegliere, secondo i professionisti del settore, una montatura in metallo.

I tuoi occhi hanno una forma tonda e si allargano verso l’alto? Se la palpebra è molto evidente, l’obiettivo è rendere lo sguardo più lineare, quindi scegli montature a gatto.

Se tendono verso l’alto, invece, dovrai puntare a una montatura strutturata, quindi via libera con la fantasia e lasciati conquistare dalle montature più sbarazzine e vivaci. Chi ha questa forma degli occhi ha molta più scelta: sono tante le montatura tra cui scegliere per mettere in evidenza lo sguardo!

Per chi ha gli occhi che tendono verso il basso, quindi con l’estremità esterna che scende verso lo zigomo, dovrà optare per montature leggere ma comunque dalla forma più stravagante.

Ora non ti resta che scoprire come scegliere gli occhiali in base alla forma del viso!