Solo così puoi prenderti cura della tua pelle in piscina

La pelle va protetta non solo dai raggi del sole, ma anche dal cloro della piscina. Scopri come!

È risaputo che la pelle va protetta dai raggi solari, non solo d’estate, ma anche nel periodo invernale. Bisogna avere nel beauty case una protezione solare con un SPF adatto al proprio fototipo in grado di riparare la pelle dai danni causati dal sole.

Il sole, però, non è l’unico nemico della pelle: anche il salsedine del mare e il cloro della piscina potrebbero rendere la cute più secca e irritata. Come proteggere, quindi, la pelle dal cloro della piscina in estate o nel periodo invernale? Scopriamolo insieme!

Come proteggere la pelle dal cloro della piscina: i consigli da seguire

Il cloro, anche se ritenuto nemico della pelle, è in realtà molto importante per una serie di motivi igienici. Grazie a questo elemento è possibile nuotare in una piscina pulita e priva di funghi e virus, anche se il contatto con la pelle, specialmente se prolungato, può causare secchezza e arrossamento.

Per poter proteggere la pelle dal cloro della piscina è importante farsi una doccia sia prima della nuotata che subito dopo essere usciti dall’acqua. Se entri in acqua già sudata, potresti andare incontro a una possibile reazione allergica, causata proprio da una sostanza che viene prodotta dal sudore a contatto con il cloro.

Dopo aver trascorso una giornata in piscina è importante idratare e nutrire la pelle. In che modo? Prediligi prodotti di qualità e usali sulla pelle direttamente sotto la doccia. Massaggia delicatamente tutte le parti del corpo, dal collo ai piedi, e risciacqua con acqua tiepida, senza esagerare con le temperature (evita anche l’acqua troppo fredda).

Dopo la doccia dovrai applicare una crema copro nutriente delicata in grado di ricostruire il film idrolipidico della pelle.

Sono in molti, però, a sottovalutare l’importanza di una buona hair care routine nel periodo estivo. I capelli richiedono attenzioni differenti in estate, in quanto il caldo, la salsedine e il cloro della piscina, potrebbero danneggiare le lunghezze e renderle molto più secche e sfibrate. La chioma, quindi, richiede nuove accortezze da adottare specialmente quando si bagnano i capelli nel mare o in piscina.

Non dimenticare di avere con te un prodotto per capelli con SPF in grado di proteggere i capelli e renderli molto più morbidi e luminosi!