Come organizzare i trucchi e avere tutto in perfetto ordine e senza sprechi

Per procedere con una selezione veloce e di qualità per il proprio look è necessario fare ordine. Ecco come organizzare il proprio angolo beauty.

Il proprio angolo dedicato esclusivamente al beauty, dove sono tenuti tutti i prodotti di bellezza e cura personale, è come un santuario, e mantenerlo in ordine è un’abitudine fondamentale da adottare per non impazzire ogni volta a cercare i cosmetici giusti.

Potrebbe sembrare banale, eppure tenere in ordine il proprio spazio di bellezza può essere un grande vantaggio sotto molteplici punti di vista.

Organizza i tuoi trucchi in modo perfetto con questi consigli

L’ordine è importante soprattutto quando si tratta di dover realizzare un make up look, cercando nel proprio beautycase i giusti prodotti. Tutti gli amanti del trucco sanno bene quanto tenere i propri trucchi organizzati a volte possa essere difficile, ma può anche fare la differenza.

Spesso può capitare che nel caos vi siano anche prodotti scaduti o ormai inutilizzabili, che finiscono solamente per fare più disordine e che sarebbe meglio eliminare definitivamente. Ecco i consigli da seguire.

Fai una selezione

Per mettere in ordine palette, pennelli, fondotinta, ecc,. è necessario raggruppare ogni prodotto dello stesso tipo insieme. Valuta con attenzione anche quali sono i cosmetici che utilizzi di più e quelli che usi meno per averli sempre a portata di mano. Per fare questo ti basterà svuotare tutti gli scomparti, e fare un’accurata selezione e divisione.

Butta via prodotti che non servono più

Può capitare che alcuni prodotti restino negli scomparti, nei beauty case e così via per molto tempo, finendo per essere poi dimenticati. In questi casi possono rischiare di scadere o seccarsi, diventando inutilizzabili e pericolosi per la salute della pelle. Anche se sei affezionata ad un cosmetico che hai da molto tempo, non conservarlo. Buttalo se dovessi vedere che è ormai scaduto. In questo modo potrai far spazio a prodotti nuovi e di qualità.

Utilizza dei contenitori

Spesso utilizzare dei contenitori ed espositori per riordinare i tuoi trucchi può aiutarti sia ad avere tutto in bella vista, facilitandoti la scelta immediata dei prodotti che ti servono, ma anche a non averli tutti sparsi dentro un borsello o stretti in un elastico col rischio che si mischino ad altri. Potresti procurarti un espositore con più scomparti per ogni categoria di prodotto.

In questo modo si potranno riordinare con grande facilità tutti i propri cosmetici. Il metodo non è efficace solo per i trucchi, ma per qualsiasi tipo di prodotto da riordinare. È bene dedicare del tempo ogni tanto per fare ordine e spazio, il che ti potrà facilitare la realizzazione del make up sia per la praticità che per migliorare le tempistiche per realizzarlo.