Come organizzare al meglio le pulizie di fine estate: 5 trucchi che ti aiuteranno

Fare le pulizie non è divertente, soprattutto a fine estate: ecco 5 trucchi che possono tornarci utili e semplificarci la vita.

Le pulizie sono un’incombenza alla quale nessuno può sottrarsi, ma di certo non rientrano tra le nostre mansioni preferite. Soprattutto quando si tratta di quelle di fine estate, quando il caldo e l’afa ancora sono insopportabili. Eppure, proprio quando la bella stagione si appresta a terminare, è il momento di dare una bella igienizzata agli ambienti così da prepararci ad accogliere l’autunno nel migliore dei modi. Per fortuna, con alcuni semplici trucchi, possiamo evitare una faticaccia e semplificare di molto il lavoro: eccone cinque da non farsi scappare.

Pulizie di fine estate: 5 trucchi che ci semplificano la vita

Igienizzare e detergere ogni superficie della nostra casa è un modo per tutelare la nostra salute e il nostro benessere e quello di tutta la famiglia, ovviamente. Non solo, ci permette di dare alla nostra abitazione un’aria sempre calorosa e accogliente ed evitare figuracce con eventuali ospiti. Questi cinque consigli potranno davvero fare la differenza e diventare la base di partenza per pulire tutta casa senza troppa fatica.

Per prima cosa, pianificare. Può sembrare un dettaglio da poco, ma avere in mente uno schema da seguire, compreso il tempo a disposizione e tutto ciò che dobbiamo fare è un ottimo modo di iniziare. Ci permette di suddividere il lavoro ed evitare di dimenticare qualcosa per strada o muoverci nel caos.

Dividere il lavoro è altrettanto essenziale. Non possiamo certo pretendere di pulire tutta la casa, da cima a fondo, in un solo giorno. Saremo sfiniti e inizieremo per diventare frettolosi e poco accurati. Andiamo dunque a suddividere i vari giorni per le varie stanze o un momento da dedicare a vetri, piastrelle e simili e così via.

Preparare il necessario. Assicuriamoci di avere a disposizione tutti i i detergenti o prodotti naturali che ci occorrono. Doverci interrompere, a metà dell’opera, per correre al supermercato a comprare questo o quel detersivo è controproduttivo.

Stabilire le priorità. Alcune zone della casa vengono spesso trascurate, pensiamo ai già citati vetri o agli infissi. Altre, invece, vengono pulite ogni giorno, come i pavimenti o il bagno. Andiamo dunque a focalizzarci su quei punti a cui di solito non prestiamo attenzione e, solo dopo, dedichiamoci al resto.

Sgombrare le superfici. Prima di iniziare a pulire, infine, assicuriamoci di sgombrare non solo mensole, scaffali e simili, ma anche i pavimenti e i ripiani, le vetrine, da ogni oggetto superfluo, che si tratti di vasi, tappeti, piante. In questo modo impiegheremo meno tempo perché non dovremo fermarci di tanto in tanto per “fare spazio”.