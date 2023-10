Come nascondere le occhiaie con il correttore: la tecnica infallibile

Non sai mai come nascondere le tue occhiaie? Ecco il metodo infallibile: avrai uno sguardo del tutto nuovo. I consigli da seguire.

Il problema delle occhiaie è abbastanza comune sia negli uomini che nelle donne: si tratta di quel fastidioso nero che si forma sotto gli occhi e accade, da un punto di vista medico, quando il corpo non riceve la giusta quantità di ossigeno. Il classico colore nero può cambiare con l’incarnato della pelle e talvolta si manifesta con il blu o con un’occhiaia marrone. Una domanda molto gettonata riguarda la causa del formarsi di queste macchie.

Cambia da persona a persona e, di frequente, si formano specialmente quando non si dorme correttamente durante la notte. Inoltre, bisogna anche considerare l’aspetto medico in quanto le persone che soffrono di tiroide possono essere più inclini all’avere questo tipo di problema. Esistono, però, in commercio moltissimi correttori che sono in grado di ottemperare all’occhiaia.

Ecco come nascondere al meglio le occhiaie con il correttore

Come si stava accendendo precedentemente, le occhiaie sono davvero molto comuni sia negli uomini che nelle donne: sono presenti in commercio molti produttivi validi che possono coprire le occhiaie. Si tratta del correttore; di seguito come coprirle se sono marroni e molto evidenti.

Se ti sei reso conto di avere degli occhiaie marroni molto profonde e non sai come coprirle, dovrai assolutamente seguire questa tecnica infallibile per nasconderle al meglio. Il primo step da non sottovalutare è quello di avere in casa dei correttori aranciati: in commercio ci sono davvero molteplici palette che accostano insieme i diverse tonalità di correttore. Di conseguenza, in base al colore delle vostre occhiaie, sarà possibile scegliere il prodotto e la tonalità più adeguata.

Come si accennava precedentemente, per risolvere il problema degli occhiaie marroni serve un correttore aranciato. Per essere ancora più precisi, in palette dovrà esserci un colore pesca molto acceso. Occorrerà prelevarne una piccola quantità attraverso un pennellino dalla punta piatta e picchiettando il prodotto dove l’occhiaia è segnata molto. Poi continuare fin quando non sarai soddisfatta del risultato e successivamente dovrai passare il prodotto anche sulla palpebra mobile.

Già con questo primo passaggio noterai delle evidenze, ma il trucco non è finito qui perché occorrerà andare a coprire il correttore aranciato con un altro prodotto. Dovrai applicare delle fondotinta e per farlo meglio potrai utilizzare una beauty blender. In questo modo riuscirai ad usare al meglio il prodotto senza appesantire il tutto e soprattutto non spostando il correttore. Come ultimo step, bisognerà applicare un secondo correttore di un tono inferiore a quello della pelle per avere un risultato ottimale.