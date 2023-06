Come nascondere la ricrescita senza fare la tinta: le strategie infallibili che la renderanno invisibile

Hai problemi di ricrescita e non sai come fare senza chiamare costantemente il parrucchiere? Usa questi trucchi infallibili.

È uno dei drammi principali che una donna affronta quando si occupa della cura dei suoi capelli. Se hai una ricrescita veloce, ma ti manca il tempo per andare dal parrucchiere, sarà inevitabile disperarsi. Esistono diversi prodotti che possono tornare utili in questi momenti, eppure non tutti sanno qual è quello adatto alla propria capigliatura.

I brand tra cui scegliere sono vari, alcuni specifici per donne e altri adatti anche agli uomini. I prodotti, inoltre, sono semplici da utilizzare ed economici. Ci sono poi diversi trucchi, tra cui varie acconciature particolari che aiutano a nascondere la ricrescita. Con queste strategie ti basterà davvero poco per ovviare il problema.

I trucchi per nascondere la ricrescita

I prodotti smart risultano d’aiuto, un esempio sono gli spray temporanei. In questo modo si ottiene l’effetto desiderato con velocità ed efficacia. Sono molto utili per presentarsi al meglio nel caso di eventi o occasioni inaspettate. Per usarli basta vaporizzare i capelli alla giusta distanza, così da avere il risultato desiderato. Lo spray si asciuga subito e si toglie facendo lo shampoo.

Durante il periodo di quarantena si è rivelato l’ideale per tante donne e per questo motivo non farebbe mai male averne una scorta in casa. Un altro metodo da utilizzare sono le acconciature svelate dai migliori hair stylist. La prima è il beach style spettinato, che si ottiene facendo grosse trecce da fissare con uno spray. Una volta che la chioma si asciuga, bisogna sciogliere e disfare i capelli a testa in giù.

In questo modo con il chiaro scuro potrai nascondere i capelli indesiderati. La seconda acconciatura è il liscio voluminoso alle radici, perfetto anche per le chiome corte. Per crearlo servono una spazzola e il phon. La terza è lo chignon e la frangia, nel quale il ciuffo deve scendere sul viso e delle ciocche libere devono incorniciare i contorni. Inoltre è fondamentale cotonare i capelli alla radice e raccoglierli in un morbido chignon.

Ti consigliamo di scegliere sempre uno stile naturale. In questo modo la ricrescita non sarà troppo evidente. Se invece non si può fare a meno di colorare la propria capigliatura, è possibile optare per alcune tecniche utili a ridurre il problema. Vari esempi sono il balayage, lo shatush o i riflessi. Inoltre puoi usare diversi accessori come cerchietti maxi, fasce e bandane. In conclusione possiamo affermare che esistono un’infinità di trucchi di questo tipo, per sentirsi più sicuri del proprio look.