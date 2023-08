Come nascondere il doppio mento, 8 semplici trucchi da fare in casa

Il doppio mento può creare problemi a livello estetico ma grazie a 8 semplici trucchi da fare in casa è possibile dire addio a questo problema.

Uno dei difetti estetici più odiati è quello del doppio mento. Questa caratteristica può fare impazzire in particolare le donne, perché è un inestetismo che colpisce molte, anche celebrità del calibro di Drew Barrymore, Michelle Williams e Khloe Kardashian.

Quello che tutti non sanno però, è che il doppio mento si può “eliminare”, o per meglio dire nascondere, grazie a 8 semplici trucchi da fare in casa. Ecco quali sono e come possono aiutare.

Doppio mento, i trucchi da conoscere per nasconderlo al meglio

Perché il doppio mento è odiato? Semplice, perché rende il viso squilibrato e poco armonioso. Insomma, è una cosa che può dare fastidio come danno fastidio i chili di troppo sui fianchi o sulla pancia. Tuttavia, fortunatamente questo problema si può nascondere.

Un primo metodo per fare ciò è quello di imparare la tecnica del contouring. Proprio così, grazie al make-up che gioca sulle luci e le ombre è possibile dire addio al doppio mento e dimenticarsi di questo difetto durante le uscite. Certo, ci vuole un po’ per apprendere al meglio questa tecnica ma nel tempo è possibile padroneggiarla senza problemi.

Un secondo metodo è quello di distogliere l’attenzione dal mento, cercando di mettere in evidenza con il make-up altre parti del viso come occhi e labbra, un po’ come fa anche la bella cantante Noemi. Ancora, si può optare per prodotti per la skincare, come le maschere coreane, alcune sono eccellenti per rimuovere il fastidioso doppio mento.

Un quarto metodo può essere quello di aggiungere alla propria beauty care un trattamento con una crema idratante e liftante. Grazie a ciò, nel lungo periodo si potranno vedere effetti eccezionali. Non bisogna dimenticare di scegliere anche il taglio di capelli appropriato per non evidenziare il doppio mento ma sottolineare altri lati del proprio viso.

Per eliminare tale inestetismo si può praticare anche ginnastica del viso. In particolare, uno degli esercizi più utili da fare è quello della masticazione, in grado di allenare i muscoli del viso e ridurre il doppio mento. Allo stesso tempo, è importante avere un buon portamento e fare ginnastica in generale, perché ciò può nascondere questo difetto.

Infine, come ultimo metodo, si ricorda di scegliere con attenzione accessori e vestiti da indossare. Ancora una volta è bene ricordare di optare per elementi che non mettano in evidenza mento e sottomento.