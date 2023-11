Come mi faccio le sopracciglia? Ecco il sistema per decidere la forma usato dalle estetiste

La forma delle sopracciglia non andrebbe scelta per moda, ma in base alla propria forma del viso: la tecnica infallibile.

Molti anni fa, l’eyebrow stylist di Beverly Hills Anastasia Soare, ha avuto la genialità di far sua quella che gli antichi greci definivano “proporzione divina”. La regola aurea veniva utilizzata per creare la giusta armonia in base alle proporzioni tra le forme delle opere. Dopo diversi anni, questo concetto è tornato utile per la realizzazione delle sopracciglia perfette, ossia quella forma che rispecchia in tutto e per tutto l’armonia del viso.

La tecnica in questione prende il nome di l’eyebrow mapping, ossia la mappatura delle sopracciglia con cui si determinano le simmetrie dell’arcata, in base alle proporzioni del volto. Si tratta di una tecnica molto utilizzata sia da estetiste che da specialisti del tatuaggio semipermanente, che mediante l’utilizzo di alcune linee, riescono a determinare la forma più adatta per ogni viso. In questo modo, è possibile aggiungere o ridurre le proporzioni attuali in maniera totalmente armonica.

Come scegliere la forma delle sopracciglia con la tecnica dell’eyebrow mapping

Insomma, non sono le mode a determinare se una forma di sopracciglia sia più o meno indicata ad un volto. Una volta capita l’importanza di questa tecnica, viene spontaneo chiedersi se questa può essere applicata da tutti. In realtà sì, e per farlo sarà necessaria solamente una matita.

Innanzitutto, per applicare la regola della mappa, iniziate tracciando una linea immaginaria che dalla fossetta del naso prosegua in alto, dritta fino al sopracciglio, a questo punto troverete il punto esatto dove le sopracciglia dovrebbero iniziare. Tracciatelo con una matita e ripetete dall’altro lato. Dopodiché, osservate il punto più alto delle sopracciglia, ossia dove iniziano a curvarsi, e create così un’altra linea che indicherà il luogo più alto dell’arcata. Successivamente, misurare l’angolo esterno dell’occhio e fate un ultimo tratto salendo verso il sopracciglio: questo è il punto esatto dove l’arcata del sopracciglio dovrebbe scendere. Infine, partendo dalla metà del labbro superiore e salendo in obliquo, è possibile misurare dove dovrebbero finire le sopracciglia.

Una volta finita la mappa, che può essere fatta parziale o totale, si dovrebbero avere le proporzioni ideali per ogni viso, che se minori a quanto si ha di natura, possono essere rimosse con la pinzetta, ceretta o con il filo; se le linee risultano più ampie rispetto alla forma che abbiamo naturalmente, si può procedere con il disegno con la matita o, in alternativa, con il tatuaggio semipermanente, mediante la mano di un professionista. Ovviamente, in ogni caso, sarebbe ideale farsi seguire da un’estetista, visto che le lacune delle proprie sopracciglia sono spesso causa di epilazioni errate. Infine, è bene ricordare che la crescita delle sopracciglia prevede in media un ritocco ogni 20/30 giorni.