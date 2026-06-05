Come mantenere la casa fresca in estate, gli errori che allontanano il fresco

La regola d’oro è ventilarla solo la mattina presto (6-9) e la sera tardi (dopo le 20), quando la temperatura esterna scende sotto quella interna. Durante il giorno, tieni finestre e persiane chiuse, e usa le tende oscuranti o le tapparelle. Un tessuto chiaro all’esterno delle finestre riflette i raggi solari meglio di uno scuro. Se hai le zanzariere, puoi lasciare le finestre aperte di notte per far circolare l’aria, ma chiudile appena il sole inizia a scaldare. Accendere elettrodomestici che producono calore: forno, asciugatrice, lavastoviglie di giorno Il forno, la lavastoviglie, l’asciugatrice e persino il phon sono fonti di calore interno che possono alzare la temperatura di casa di diversi gradi. Usali nelle ore più fresche (mattina presto o …

La regola d’oro è ventilarla solo la mattina presto (6-9) e la sera tardi (dopo le 20), quando la temperatura esterna scende sotto quella interna. Durante il giorno, tieni finestre e persiane chiuse, e usa le tende oscuranti o le tapparelle. Un tessuto chiaro all’esterno delle finestre riflette i raggi solari meglio di uno scuro. Se hai le zanzariere, puoi lasciare le finestre aperte di notte per far circolare l’aria, ma chiudile appena il sole inizia a scaldare.

Accendere elettrodomestici che producono calore: forno, asciugatrice, lavastoviglie di giorno

Il forno, la lavastoviglie, l’asciugatrice e persino il phon sono fonti di calore interno che possono alzare la temperatura di casa di diversi gradi. Usali nelle ore più fresche (mattina presto o sera), o meglio ancora, scegli alternative. Invece del forno, prepara pietanze al microonde, al vapore o in padella. Invece dell’asciugatrice, stendi i panni all’aperto la mattina presto (si asciugano in fretta con il caldo). Le lampadine a incandescenza scaldano: sostituiscile con LED, che producono poco calore. Anche i computer lasciati accesi e i televisori contribuiscono all’afa. Spegnili quando non servono. Un trucco poco noto: posizionare un recipiente con ghiaccio davanti a un ventilatore aumenta la sensazione di freschezza, perché l’aria passa sopra il ghiaccio e si raffredda leggermente. Non è un condizionatore, ma può abbassare la temperatura percepita di 2-3 gradi.

Usare umidità con intelligenza: l’acqua che evapora rinfresca, ma l’acqua stagnante peggiora l’afa

L’evaporazione sottrae calore all’ambiente. Un panno bagnato steso in una corrente d’aria, o un secchio d’acqua lasciato aperto in una stanza, possono ridurre leggermente la temperatura. Ma attenzione: l’eccesso di umidità rende l’afa più soffocante, perché il sudore fatica a evaporare dalla pelle. Non innaffiare le piante all’interno nelle ore calde, non stendere panni bagnati in casa, e non usare vaporizzatori se non in ambienti molto asciutti. Se hai un deumidificatore, usalo nelle ore più umide (mattina e sera) per ridurre l’umidità relativa e rendere il caldo più sopportabile. Le piante grasse sul davanzale aiutano a ridurre il calore? In minima parte, perché assorbono raggi solari e rilasciano vapore acqueo, ma l’effetto è trascurabile. La vera protezione sono le tende esterne, i vetri riflettenti (pellicole solari) e la scelta di colori chiari per le pareti esterne. Con queste semplici regole – finestre chiuse di giorno, elettrodomestici spenti, umidità controllata – la casa può rimanere fresca anche senza aria condizionata. E quando il caldo è davvero intenso, un ventilatore puntato sul corpo (non sulla stanza) basta a far respirare. L’estate non è una condanna, se la sai gestire.