Come indossare la camicia bianca per rendere gli outfit casual

Non dobbiamo necessariamente acquistare un modello particolare. Anche quella classica che abbiamo già nell’armadio può essere trasformata nel punto di partenza per look da utilizzare durante il giorno, nel weekend o per un aperitivo informale.

Il primo segreto è evitare l’effetto eccessivamente costruito. Lasciamo qualche bottone aperto, arrotoliamo leggermente le maniche oppure indossiamola fuori dai pantaloni. La stessa camicia cambia immediatamente carattere.

Con jeans e sneakers diventa subito casual

L’abbinamento più semplice rimane quello con i jeans. Possiamo scegliere un modello dritto, largo oppure più aderente in base al nostro stile e completare tutto con un paio di sneakers.

Se la camicia è abbastanza ampia, possiamo inserirne soltanto una parte nei pantaloni lasciando il resto più morbido. In questo modo evitiamo l’effetto da ufficio senza rinunciare a un outfit curato.

Un’altra soluzione è utilizzare la camicia bianca completamente aperta sopra una canotta o una T-shirt, quasi fosse una giacca leggera. È un abbinamento particolarmente utile nelle giornate di settembre, quando le temperature cambiano continuamente tra mattina e pomeriggio.

Proviamola anche con pantaloni cargo e gonne

Per allontanarla ancora di più dal look formale possiamo abbinarla a pantaloni cargo, denim oppure modelli dalla vestibilità rilassata. Ai piedi possiamo alternare sneakers, mocassini o stivaletti a seconda della stagione.

E con la gonna? Funziona altrettanto bene. Una camicia leggermente oversize con una gonna in denim, lunga o midi crea un contrasto che rende l’insieme meno impostato.

Anche gli accessori fanno la loro parte. Una borsa morbida, una cintura, qualche gioiello essenziale oppure un paio di sneakers possono cambiare completamente l’impressione finale.

La camicia bianca, quindi, non deve rimanere appesa nell’armadio in attesa di una riunione o di un’occasione elegante. Jeans, maniche arrotolate e scarpe informali possono bastare per trasformarla.

Perché spesso non abbiamo bisogno di comprare un nuovo capo per creare un outfit diverso: dobbiamo semplicemente imparare a indossare in un altro modo quello che abbiamo già.