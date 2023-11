Come fare il risciacquo acido per i capelli in casa: tutti i benefici di questo trattamento naturale

Cos’è il risciacquo acido e come farlo comodamente a casa? Ecco tutti i segreti di questa tecnica super naturale e molto efficace sui capelli.

Quella del risciacquo acido è una tecnica tanto semplice quanto efficace, in grado di trasformare radicalmente l’aspetto dei capelli. Farlo è molto semplice: basta risciacquare i capelli con una soluzione dal ph acido, così da rendere la chioma più lucida e nutrita. In commercio esistono moltissimi prodotti per il risciacquo acido ma è possibile realizzare il proprio mix con pochi ingredienti che tutti hanno in cucina.

Come riportato dall’esperta make up artist Clio Make Up sul sui seguitissimo blog, il risciacquo acido e un plus irrinunciabile per avere capelli morbidi e sani. Realizzare un ottimo risciacquo acido in casa è semplicissimo e servono solo due ingredienti: limone o aceto. Basta spremere il succo di un limone o versare qualche cucchiaio di aceto di mele in un pentolino pieno d’acqua, mischiare per bene e versare il mix sui capelli.

Risciacquo acido ai capelli: quali sono gli ingredienti più efficaci?

Il risciacquo acido, come suggerisce il nome stesso, ha bisogno di una componente acida per chiudere le squame del capello e donargli subito una lucentezza incredibile. Ecco perché gli ingredienti migliori sono quelli con una componente acida al loro interno, come ad esempio il succo di limone, l’aceto di mele oppure l’acido citrico. Ma esistono anche altri ingredienti ottimi per il risciacquo acido e che, oltre a rendere i capelli più luminosi, li nutrono anche in profondità. Quali sono?

Secondo l’esperta di bellezza, la birra e la camomilla sono delle ottime alternative per un risciacquo acido più completo. Basta far bollire un po’ di birra per almeno 15 minuti (così da far evaporare tutta la parte alcolica) ed unirla poi all’acqua. La stessa cosa vale per la camomilla che, una vola giunta ad ebollizione, va filtrata e miscelata all’acqua. Sia la birra che la camomilla non sono solo degli ottimi risciacqui acidi ma hanno anche proprietà schiarenti, ecco perché sono consigliate per chi ha capelli chiari.

Il risciacquo acido è l’ultimo step nel lavaggio dei capelli. Una volta fatto lo shampoo, applicato il balsamo ed eventuali trattamenti aggiuntivi, va fatto il risciacquo acido. Questo non va assolutamente lavato via con acqua, per non rischiare di perderne tutti i benefici. Una volta asciugati i capelli si può procedere con lo styling, senza stressare troppo i capelli con spazzole o piastre roventi.

Contrariamente a quanto si tende a pensare, il risciacquo acido è adatto a tutti i tipi di capelli. Secchi, sottili, trattati, questa tecnica è ottima anche per chi ha i capelli che tendono ad ingrassarsi e a sporcarsi facilmente. E per le pelli più sensibili? Basta utilizzarlo una volta a settimana e non direttamente sulla cute, e il gioco è fatto.