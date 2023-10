Come far risaltare gli occhi: i trucchi da usare e cosa evitare

Alcune ‘beauty tips’ per valorizzare al meglio gli occhi: diverse proposte make-up, pronte per essere replicate e sfoggiate.

Il trucco arreca buonumore poiché sa rendere un volto unico, nel suo genere. Piccoli prodigi del mestiere il cui risultato si può definire veramente una magia. Naturalmente è soggettivo in quanto si fonde perfettamente con i gusti dei più appassionati, anche se magari non sempre in linea con il lato correttivo di tale professione. Differenti le situazioni che potrebbero palesarsi, utilizzando i propri prodotti favoriti – ad esempio coloro che utilizzano solo mascara o altri che prediligono un bel rossetto dal colore vibrante, ancora chi gradisce semplicemente un po’ di correttore, sufficiente per coprire qualche imperfezione.

Non vi sono regole ferree in tale settore ma importanti, però, alcune linee guida, soprattutto nel caso in cui si vogliano valorizzare certi dettagli. A questo proposito, ecco preziosi consigli per far risaltare gli occhi, nello specifico quelli dal taglio più piccolo. Aprire lo sguardo e ingrandirli otticamente assicurando un risultato da favola: come fare per ottenere questo miracolo.

Make-up occhi, beauty tips per valorizzarli in poche e semplici mosse

Generalmente imparare le basi del trucco correttivo potrebbe risultare particolarmente utile. Un contouring ben realizzato scolpisce il viso, mettendo in luce le corrette proporzioni oppure la tecnica dell’overlining che assicura labbra più volumizzate perché si cerca di fuoriuscire dai contorni con la matita verso il cosiddetto arco di Cupido. Infine l’utilizzo del correttore, effetto lifting – di cui tuttora molto in voga. Si deducono, quindi, differenti strategie per ogni occasione ed esigenza – tra cui anche gli occhi, descrivendo, perciò, alcuni trucchetti destinati principalmente per la tipologia incappucciata.

Ormai è noto che i colori scuri per gli occhi piccoli non sono indicati poiché li ridurrebbero maggiormente nelle dimensioni, almeno otticamente. Ma è difficile rinunciare alla matita nera – classica e favorita dalle beauty-addicted in quanto intensifica lo sguardo, rendendolo magnetico. Ebbene, a questo punto ne si consiglia l’utilizzo alla rima superiore oppure alla rima inferiore – cominciando a disegnare da metà occhio – ma sempre mantenendo tratti precisi e sottili, ricordandosi inoltre di sfumare molto bene. Al suo interno altrettante bianche o tonalità burro – la cui scelta dipende dal tipo di carnagione, sottotono o sovratono e la cromia della propria sclera.

Dal tipo cat eyes allo smokey eyes – nero, marrone o grigio – il segreto è sfumare verso l’esterno affinché il colore si diffonda uniformemente sulla palpebra – tenendo presente quanto gli ombretti chiari si applichino verso l’interno mentre i più scuri prossimi alla zona della tempia. Infine, due prodotti immancabili in un beauty-case – soprattutto per questa tipologia: mascara e piegaciglia, nel caso anche le ciglia finte a ciuffetti. Strumenti che liftano lo sguardo, garantendo una maggiore apertura, per un look da favola.