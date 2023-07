Come esaltare lo sguardo con il make-up: ad ogni colore di occhi il giusto ombretto da utilizzare

Ad ogni occhio il suo ombretto per mettere in risalto lo sguardo: quale colore scegliere, cosa sapere per non sbagliare

Lo sguardo è uno degli elementi del volto che può conferire fascino e sensualità. Per questo viene spesso sottolineato utilizzando il makeup. Sono tantissime le tendenze trucco che spopolano ovunque e che soddisfano i gusti e le esigenze di ognuna di noi. Da chi vuole allungare a chi ingrandire, è possibile fare praticamente di tutto con gli strumenti giusti. Attenzione, però, ai colori: ad ogni occhio il suo ombretto, come sceglierlo?

Le nuance di ognuno di noi si differenziano per caratteristiche precise. A parte dalla pelle, che può avere toni chiari o scuri, così come differenti sotto-toni, passando per capelli e chioma. Gli occhi, ovviamente, rivestono un ruolo fondamentale: da grigi a verdi, da castani a neri, quale nuance scegliere per metterli in risalto?

L’ombretto giusto per ogni colore di occhi: quale si adatta a noi?

Ovviamente non c’è una regola che impone a chi ha gli occhi di un determinato colore di usare solo determinati ombretti. Il nostro gusto è sempre fondamentale e siamo liberi di scegliere lo stile che preferiamo. Molto, come abbiamo detto, dipende dall’insieme delle varie nuance del volto. Bisogna però riconoscere che alcune tinte in particolare fanno risaltare lo sguardo a seconda della tinta dell’iride.

Iniziamo dagli occhi castani, molto diffusi. Possono sfumare dal nocciola al marrone scuro, sono caldi e profondi, magnetici. Le tinte che ne mettono in risalto la bellezza sono il verde, nelle sue varie tonalità, come bosco e smeraldo, ma anche il blu e l’azzurro. Si sposano bene anche con il beige, l’oro e il nero, pensiamo al classico smokey.

Gli occhi verdi, che virano da quelli chiarissimi stile acqua di mare a quelli intensi e cupi, come il muschio, sono meno diffusi ma ugualmente magnifici. Per metterli in risalto possiamo servirci di colori a contrasto, come il rosa, il corallo, il rosso e il mattone. Anche le nuance prugna e marroni si adattano molto bene e possono rendere lo sguardo luminoso e profondo.

Per quanto riguarda gli occhi azzurri, invece, luminosi e innocenti, troviamo sfumature che spaziano dal grigio al blu. In questo caso possiamo sfruttare l’oro e il bronzo, così come l’argento o il nero, che a contrasto accende ulteriormente l’intensità della nuance naturale. Mai fare a meno di eyeliner o matita scura, che andrà a sottolineare l’iride in modo pazzesco.

Infine, gli occhi neri. Profondissimi e misteriosi, sono una caratteristica davvero affascinante. Metterli in risalto è possibile servendosi di colori intensi e vivaci, come il prugna, il verde acceso, il blu elettrico. Meglio evitare, invece, sfumature pastello che non donano giustizia e non reggono il confronto con l’intensità dell’iride.