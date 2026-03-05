Come dare le medicine ai bambini | strategie semplici

Convincere un bambino a prendere una medicina può diventare una piccola sfida quotidiana: con alcune strategie semplici è possibile trasformare il momento in un’esperienza meno stressante. Molti genitori conoscono bene la scena: cucchiaino pronto, sciroppo in mano e un bambino che rifiuta di aprire la bocca. Dare le medicine ai bambini non è sempre facile, soprattutto quando il sapore è poco gradevole o il piccolo è già irritato per la malattia. La chiave è affrontare la situazione con calma e con un approccio adatto all’età del bambino. Forzare o trasformare il momento in uno scontro può aumentare il rifiuto. Al contrario, spiegazioni semplici e un atteggiamento rassicurante aiutano a creare un clima di fiducia. Strategie per rendere il momento più …