Come creare uno spazio esterno da favola con questi arredi da giardino: perfetti per la stagione autunnale

Vuoi creare uno spazio esterno alla moda? Con questi arredi da giardino autunnali farai un vero figurone!

Nonostante l‘autunno sia ormai giunto, le temperature non sembrano certo abbassarsi e così permane anche la voglia di passare del tempo all’aperto per prendere un po’ d’aria fresca. Avere quindi a disposizione uno spazio esterno dove potersi rilassare è una vera fortuna.

Ma come fare per sfruttare al meglio questa zona di casa? Sicuramente arredarlo è il primo passo per godere al meglio di questo luogo, ma bisogna tenere presente del fatto che ben presto le temperature inizieranno ad abbassarsi, per cui il classico arredamento estivo non potrà essere utilizzato per adornare il tuo giardino o terrazzo. Vediamo allora alcune fantastiche idee per adornare il tuo spazio esterno in vista dell’autunno.

Le migliori idee per arredare lo spazio esterno per l’autunno

L’autunno è una stagione spesso sottovalutata, molto probabilmente perchè ci ricorda un momento dell’anno in cui si ritorna a lavorare, dicendo addio alle belle serate estive in compagnia degli amici. In realtà questa stagione ha davvero tanto da offrire, partendo dal clima ancora mite che la caratterizza e terminando con i suoi bellissimi colori caldi.

Se vuoi arredare il tuo giardino sfruttando i colori autunnali, allora queste idee ti faranno letteralmente perdere la testa. Un esempio sono le poltrone da esterno con imbottitura. Queste poltrone, a differenza di quelle estive risultano essere molto più comode ma sopratutto più calde e quindi adatte alla stagione.

In aggiunta potrai inserire anche dei cuscini e delle copertine leggere coordinate, in modo da potersi coprire nelle serate un po’ più fresche. Per i colori ti consigliamo di riprendere in parte l’arredamento già presente in casa tua, sfruttando però le colorazioni della stagione.

Ad esempio, potresti puntare sul beige, sul marrone, sull’arancio ed il bordeaux. Un altro elemento d’arredo bello ed utile sono le panchine con contenitore integrato. generalmente si consiglia di prenderle in legno massiccio in modo da poter resistere alle intemperie ed al tempo stesso essere comunque molto chic. Al loro interno potrai inserire cuscini e coperte quando non le utilizzi, in modo da ripararle nelle giornate di pioggia.

Se poi vuoi aggiungere un tocco di classe al tuo spazio esterno potresti optare per l’inserimento di un camino da esterno. Oltre ad essere una fonte di calore per le serate più fredde, questi camini creano un’atmosfera romantica ed accogliente, donando un tocco di stile che farà rimanere a bocca aperta tutti i tuoi ospiti.