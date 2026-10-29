Come costruire una lanterna cinese fai da te: bastano pochi materiali per un risultato bellissimo

Le lanterne cinesi sono decorazioni eleganti e suggestive, perfette per abbellire la casa, il terrazzo o creare un’atmosfera romantica durante una festa. Realizzarle con le proprie mani è più semplice di quanto si possa immaginare. Bastano carta di riso, un palloncino e pochi altri materiali per ottenere una lanterna luminosa, originale ed economica. Occorrente per costruire una lanterna cinese Carta di riso bianca o colorata Un palloncino grande Filo metallico modellabile Colla vinilica Un pennello Forbici Matita Nastro adesivo trasparente Una piccola luce LED a batteria Spago per appendere la lanterna Come costruire una lanterna cinese passo dopo passo Preparare la struttura Per prima cosa modellate il filo metallico creando una struttura a spirale. Formate due cerchi alle estremità, lasciando …

Le lanterne cinesi sono decorazioni eleganti e suggestive, perfette per abbellire la casa, il terrazzo o creare un’atmosfera romantica durante una festa. Realizzarle con le proprie mani è più semplice di quanto si possa immaginare. Bastano carta di riso, un palloncino e pochi altri materiali per ottenere una lanterna luminosa, originale ed economica.

Occorrente per costruire una lanterna cinese

Carta di riso bianca o colorata

Un palloncino grande

Filo metallico modellabile

Colla vinilica

Un pennello

Forbici

Matita

Nastro adesivo trasparente

Una piccola luce LED a batteria

Spago per appendere la lanterna

Come costruire una lanterna cinese passo dopo passo

Preparare la struttura

Per prima cosa modellate il filo metallico creando una struttura a spirale. Formate due cerchi alle estremità, lasciando un’apertura nella parte inferiore. Fate attenzione alle estremità del filo, che devono essere ripiegate per evitare graffi o tagli.

Gonfiare il palloncino

Gonfiate un palloncino fino a ottenere una dimensione leggermente superiore a quella della struttura. Il palloncino servirà come modello per dare alla carta la caratteristica forma arrotondata delle lanterne orientali.

Preparare il rivestimento

Tagliate la carta di riso in strisce o spicchi abbastanza grandi da ricoprire il palloncino. Sovrapponete leggermente i bordi e unite i pezzi con piccole quantità di colla, evitando di incollarli direttamente alla gomma. Lasciate libere le aperture necessarie.

Assemblare la lanterna

Quando il rivestimento sarà completamente asciutto, sgonfiate delicatamente il palloncino ed estraetelo. Inserite la struttura metallica all’interno del guscio di carta e fissatela con attenzione. In alternativa, potete applicare direttamente la carta sulla struttura.

Aggiungere l’illuminazione

Posizionate una piccola luce LED a batteria all’interno della lanterna, fissandola a un supporto stabile. Non utilizzate candele, fiamme libere o lampadine che sviluppano calore, perché la carta potrebbe incendiarsi.

Come decorare una lanterna cinese

Per personalizzarla potete utilizzare carta rossa, dorata oppure bianca. Aggiungete piccoli disegni, motivi floreali o decorazioni leggere. Un cordoncino colorato nella parte inferiore renderà la lanterna ancora più raffinata.

Dove sistemare le lanterne cinesi

Le lanterne sono perfette per decorare soggiorni, camere e feste a tema orientale. Potete appenderne diverse ad altezze differenti per creare un effetto scenografico. Se utilizzate all’esterno, scegliete un luogo riparato dalla pioggia e dal vento.

Un’idea economica e originale

Costruire lanterne cinesi fai da te è un’attività creativa da condividere anche con i bambini, sotto la supervisione di un adulto. Con pochi materiali e un pizzico di fantasia potrete realizzare decorazioni uniche e suggestive.