Come costruire una lanterna cinese fai da te: bastano pochi materiali per un risultato bellissimo

Le lanterne cinesi sono decorazioni eleganti e suggestive, perfette per abbellire la casa, il terrazzo o creare un’atmosfera romantica durante una festa. Realizzarle con le proprie mani è più semplice di quanto si possa immaginare. Bastano carta di riso, un palloncino e pochi altri materiali per ottenere una lanterna luminosa, originale ed economica.
Occorrente per costruire una lanterna cinese
- Carta di riso bianca o colorata
- Un palloncino grande
- Filo metallico modellabile
- Colla vinilica
- Un pennello
- Forbici
- Matita
- Nastro adesivo trasparente
- Una piccola luce LED a batteria
- Spago per appendere la lanterna
Come costruire una lanterna cinese passo dopo passo
Preparare la struttura
Per prima cosa modellate il filo metallico creando una struttura a spirale. Formate due cerchi alle estremità, lasciando un’apertura nella parte inferiore. Fate attenzione alle estremità del filo, che devono essere ripiegate per evitare graffi o tagli.
Gonfiare il palloncino
Gonfiate un palloncino fino a ottenere una dimensione leggermente superiore a quella della struttura. Il palloncino servirà come modello per dare alla carta la caratteristica forma arrotondata delle lanterne orientali.
Preparare il rivestimento
Tagliate la carta di riso in strisce o spicchi abbastanza grandi da ricoprire il palloncino. Sovrapponete leggermente i bordi e unite i pezzi con piccole quantità di colla, evitando di incollarli direttamente alla gomma. Lasciate libere le aperture necessarie.
Assemblare la lanterna
Quando il rivestimento sarà completamente asciutto, sgonfiate delicatamente il palloncino ed estraetelo. Inserite la struttura metallica all’interno del guscio di carta e fissatela con attenzione. In alternativa, potete applicare direttamente la carta sulla struttura.
Aggiungere l’illuminazione
Posizionate una piccola luce LED a batteria all’interno della lanterna, fissandola a un supporto stabile. Non utilizzate candele, fiamme libere o lampadine che sviluppano calore, perché la carta potrebbe incendiarsi.
Come decorare una lanterna cinese
Per personalizzarla potete utilizzare carta rossa, dorata oppure bianca. Aggiungete piccoli disegni, motivi floreali o decorazioni leggere. Un cordoncino colorato nella parte inferiore renderà la lanterna ancora più raffinata.
Dove sistemare le lanterne cinesi
Le lanterne sono perfette per decorare soggiorni, camere e feste a tema orientale. Potete appenderne diverse ad altezze differenti per creare un effetto scenografico. Se utilizzate all’esterno, scegliete un luogo riparato dalla pioggia e dal vento.
Un’idea economica e originale
Costruire lanterne cinesi fai da te è un’attività creativa da condividere anche con i bambini, sotto la supervisione di un adulto. Con pochi materiali e un pizzico di fantasia potrete realizzare decorazioni uniche e suggestive.