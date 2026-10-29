Oroscopo di oggi 29 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali

Giovedì 29 ottobre 2026, le stelle promettono emozioni, nuove opportunità e qualche sorpresa inaspettata. Alcuni segni vivranno momenti romantici, altri dovranno affrontare decisioni importanti sul lavoro. Scopriamo cosa riserva l’oroscopo di oggi a tutti i dodici segni zodiacali. Oroscopo del 29 ottobre: le previsioni segno per segno Ariete Amore: torna la serenità nelle coppie, mentre i single potrebbero fare incontri sorprendenti. Lavoro: impegno e determinazione portano riconoscimenti. Fortuna: attenzione alle spese e alle rivalità inutili. Toro Amore: dedicate più attenzioni alla persona amata, possibili incontri intriganti per i single. Lavoro: arrivano soddisfazioni che incoraggiano nuovi progetti. Fortuna: evitate discussioni familiari e mantenete la calma. Gemelli Amore: una conoscenza potrebbe trasformarsi in qualcosa di importante. Lavoro: diplomazia e lucidità saranno fondamentali. …