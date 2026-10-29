Oroscopo di oggi 29 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali

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Giovedì 29 ottobre 2026, le stelle promettono emozioni, nuove opportunità e qualche sorpresa inaspettata. Alcuni segni vivranno momenti romantici, altri dovranno affrontare decisioni importanti sul lavoro. Scopriamo cosa riserva l’oroscopo di oggi a tutti i dodici segni zodiacali. Oroscopo del 29 ottobre: le previsioni segno per segno Ariete Amore: torna la serenità nelle coppie, mentre i single potrebbero fare incontri sorprendenti. Lavoro: impegno e determinazione portano riconoscimenti. Fortuna: attenzione alle spese e alle rivalità inutili. Toro Amore: dedicate più attenzioni alla persona amata, possibili incontri intriganti per i single. Lavoro: arrivano soddisfazioni che incoraggiano nuovi progetti. Fortuna: evitate discussioni familiari e mantenete la calma. Gemelli Amore: una conoscenza potrebbe trasformarsi in qualcosa di importante. Lavoro: diplomazia e lucidità saranno fondamentali. …

oroscopo del 29 ottobre

Giovedì 29 ottobre 2026, le stelle promettono emozioni, nuove opportunità e qualche sorpresa inaspettata. Alcuni segni vivranno momenti romantici, altri dovranno affrontare decisioni importanti sul lavoro. Scopriamo cosa riserva l’oroscopo di oggi a tutti i dodici segni zodiacali.

Oroscopo del 29 ottobre: le previsioni segno per segno

Ariete

Amore: torna la serenità nelle coppie, mentre i single potrebbero fare incontri sorprendenti. Lavoro: impegno e determinazione portano riconoscimenti. Fortuna: attenzione alle spese e alle rivalità inutili.

Toro

Amore: dedicate più attenzioni alla persona amata, possibili incontri intriganti per i single. Lavoro: arrivano soddisfazioni che incoraggiano nuovi progetti. Fortuna: evitate discussioni familiari e mantenete la calma.

Gemelli

Amore: una conoscenza potrebbe trasformarsi in qualcosa di importante. Lavoro: diplomazia e lucidità saranno fondamentali. Fortuna: meglio evitare acquisti impulsivi.

Cancro

Amore: dolcezza e complicità rafforzano i legami sentimentali. Lavoro: continuate a credere nelle vostre capacità. Fortuna: prudenza nelle spese impreviste.

Leone

Amore: evitate reazioni impulsive e dedicate più tempo al partner. Lavoro: finalmente arrivano risultati meritati. Fortuna: concedetevi una pausa per recuperare energia.

Vergine

Amore: incontri interessanti per i single, serenità nelle coppie. Lavoro: affrontate le scadenze senza nervosismo. Fortuna: rimandate gli acquisti non necessari.

Bilancia

Amore: passione e romanticismo rendono speciale la giornata. Lavoro: è il momento di dimostrare quanto valete. Fortuna: possibili gratificazioni inattese.

Scorpione

Amore: romanticismo protagonista, con occasioni speciali per i single. Lavoro: la vostra professionalità potrebbe aprire porte importanti. Fortuna: fidatevi del buon senso.

Sagittario

Amore: passione e nuove attrazioni movimentano la giornata. Lavoro: pazienza e determinazione favoriscono i progressi. Fortuna: non lasciatevi trascinare dall’entusiasmo.

Capricorno

Amore: incontri promettenti e grande complicità nelle coppie. Lavoro: preparate nuovi progetti senza affrettare le decisioni. Fortuna: concedetevi qualche piccolo piacere.

Acquario

Amore: i gesti concreti valgono più delle parole. Lavoro: diplomazia e intuito aiutano a risolvere vecchie questioni. Fortuna: giornata favorevole per qualche soddisfazione personale.

Pesci

Amore: cresce l’intesa sentimentale, ma evitate aspettative eccessive. Lavoro: precisione e discrezione saranno preziose. Fortuna: meglio risparmiare qualcosa per il futuro.

Quali sono i segni favoriti del 29 ottobre?

Bilancia e Scorpione si distinguono per le opportunità sentimentali e professionali. Anche il Sagittario può contare su energia e determinazione. Vergine e Leone dovranno invece gestire qualche tensione con maggiore pazienza. Per tutti, il consiglio delle stelle è affrontare la giornata con fiducia, equilibrio e un pizzico di ottimismo.