Come Arsenio Lupin cerca di scappare con il bottino ma la fuga è breve: il video diventa virale

Il cucciolo non si lascia scappare l’occasione e ruba tutto quello che riesce, prima di poter essere catturato.

I gatti sono molto dispettosi per natura, infatti basta un secondo di distrazione per trovarci di fronte a qualche loro marachella. Un esempio molto comune è quello di rubare da sopra il tavolo da cucina, infatti spesso capita di ritrovare un piatto con pezzi di cibo mancanti. La cosa che bisogna fare in questi casi, non è punire l’animale, ma adottare dei comportamenti che inducano a cambiare le sue azioni.

È necessario educare il felino sin da piccolo in questo modo non si avranno problemi in futuro, a meno che non ci siano motivazioni serie che vanno comprese insieme al veterinario. Fin da quando sono dei cuccioli, devono capire sin da subito quali sono le azioni che possono compiere e quali no. Fare attenzione a questi aspetti è fondamentale, per tenere ordine in casa. Come dimostra il video virale su Tik Tok, sin da piccolissimi tendono a compiere gesti di questo tipo.

Il cucciolo prova a compiere un furto dalla cucina

Nel video si può vedere il gattino che già da piccolissimo ha un solo obiettivo in mente, ovvero mangiare tutto quello che trova. Il vizio dei gatti di rubare il cibo dai piatti, parte sin da quando sono dei cuccioli. Infatti senza farselo ripetere due volte, si arrampica sulla gamba del padrone che sta cucinando e si getta su del prosciutto. All’inizio l’uomo pensa che il piccolo voglia salirgli in braccio, ma presto capisce che non è così. Quando se ne accorgono nella casa scoppiano risate fragorose.

Per quanto sia divertente è importante far capire ai gatti, che questa non è un’azione appropriata. Uno dei motivi principali che porta i felini a compiere azioni simili, è legato al fatto che il loro cibo non gli piace. L’ideale sarebbe quello di dare cibo ricco di carne e non troppo mischiato con altri alimenti. Oppure un altro motivo potrebbe essere una brutta abitudine, che non è mai stata corretta.

La soluzione a questo problema è insegnare una nuova abitudine al felino. Non è semplice se il gatto già è adulto, ma con molta pazienza si possono ottenere i risultati sperati. Come prima cosa si deve evitare di lasciare cibo incustodito, ma soprattutto si deve smettere di dargli il cibo prendendolo dal proprio piatto. Oppure se si trova il gatto, mentre sta per rubare il cibo, bisogna dire no in maniera ferma e serena. Solo in questo modo ci sarà la possibilità che il proprio micio smetta di rubare dal tavolo.