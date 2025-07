Come allontanare le vespe con metodi naturali e godersi le ore all’aperto senza fastidi

Se avete notato nella vostra casa o in giardino la presenza di un nido di vespe sappiate che le potete allontanare con metodi naturali e liberarvi dal pericolo e dall’ansia di essere punte.

Uno degli aspetti più piacevoli della bella stagione è poter vivere buona parte della giornata all’aperto. Lavoro permettendo, si possono trascorrere diverse ore fuori casa godendo di tutti i vantaggi che comporta lo stare en plein air.

Eppure, avete notato, c’è sempre qualche fastidioso insetto che vi ronza intorno e che può rovinare un pomeriggio all’aperto con le amiche. Passi per gli insetti che sono innocui, ma come ci si deve comportare se si è molto vicini a un nido di vespe e queste puntualmente si avvicinano molto pericolosamente a voi o ai vostri bambini?

Bisogna agire subito e mettere in atto diverse strategie per poter tenere lontane le vespe all’aperto senza l’uso di insetticidi chimici. Di seguito andremo dunque a svelare alcuni di questi metodi che sono efficaci per raggiungere l’obiettivo.

Metodi naturali per allontanare le vespe, come tenerle lontane dal giardino o dalla casa

Prima di ogni cosa dovete assicurarvi che le vespe non abbiano fatto il nido in quale angolo esterno della casa, in una intercapedine, vicino agli infissi della finestra, dietro una canaletta, ecc. Insomma dovete battere in lungo e in largo il giardino, il balcone e la casa perché altrimenti è inutile usare dei repellenti per allontanare le vespe, saranno sempre lì a infastidirvi se coabitate nello stesso spazio.

Dopo un controllo degli spazi interni ed esterni vi potete dedicare ai metodi naturali per tenere lontane le vespe senza ricorrere a prodotti chimici. Si dice che le vespe non amino particolarmente gli odori molti intensi come il caffè bruciato.

Fate la prova per vedere se funziona, mettete dei fondi di caffè a bruciare su tizzoni di carbone, quelli usati per bruciare l’incenso. Se in zona ci sono le vespe saranno probabilmente infastidite dall’aroma forte e se ne andranno via.

Ci sono piante rampicanti antizanzare e pianti repellenti che grazie ai loro oli essenziali molto aromatici e profumati riescono a tenere lontane le vespe e altri insetti.

Provate a mettere sul davanzale della finestra, sul balcone o in giardino delle piante di citronella, geranio, menta, eucalipto e timo. Oltre a decorare la zona vi saranno utili proprio per liberarla dalle vespe.

Spezie e ortaggi odorosi come aglio, chiodi di garofano e pepe mescolati con dell’aceto possono diventare uno spray naturale che tiene lontane le vespe. Pestate tutti gli ingredienti fino a ridurli in crema diluite con aceto e spruzzate in zone strategiche così da proteggere il perimetro che volete.

Se poi volete esagerare aggiungete allo spray delle gocce di olio essenziale di lavanda, basilico, alloro, citronella o eucalipto, ne aumenterete l’efficacia.