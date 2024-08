Colichette del neonato, i rimedi più efficaci

Un disturbo molto comune tra i neonati, le coliche compaiono proprio nei primi mesi di vita e possono diventare frustranti sia per il lattante che per i genitori. Il pianto del bambino dipeso dalle coliche è molto forte, motivo per cui potrebbe avere difficoltà a dormire la notte.

Sicuramente la prima cosa da dover fare nel caso di coliche è sentire quanto prima il pediatra così da ricevere una terapia ben precisa per il bambino. In questo modo sarà anche l’esperto stesso a confermare la diagnosi e a escludere altre problematiche.

Le coliche, in realtà, non sono per nulla pericolose, quindi l’unico motivo per cui curarle è far stare meglio il bambino che smetterà, quindi, di piangere. Per alleviare il dolore dei lattanti è possibile seguire i famosi rimedi che consentiranno di far star meglio il bebè.

Prendersi cura del neonato senza ansie è molto importante, altrimenti la situazione rischia di sfuggirti di mano.

Rimedi per le coliche del neonato, cosa fare

Cosa fare in caso di coliche del neonato? Modificare le poppate potrebbe non essere la soluzione, l’importante è cercare di alleviare i sintomi e far star meglio il bambino.

Prima di tutto, però, potrebbe interessarti conoscere le cause. Fattori genetici, ingestione di aria, stile di vita scorretto della mamma che allatta, potrebbero essere alcuni dei motivi per cui vengono le coliche al lattante. In realtà, però, si tratta solo di ipotesi, non è mai stato scientificamente provato nulla a riguardo.

Uno dei rimedi più efficaci sembrerebbe tenere il bambino in una fascia petto contro petto, camminare aiuterà a rilassarlo e a farlo stare meglio. Anche un bagnetto caldo potrebbe aiutare il lattante a provare sollievo, così come essere cullato a pancia in giù sull’avambraccio della propria mamma o del proprio papà.

Un massaggio delicato con movimenti lenti sulla pancia può alleviare il dolore. Cerca di creare un’atmosfera piacevole e tranquilla, in questo modo potrai ridurre i rumori troppo forti e il pianto del bambino potrebbe essere consolato nel giro di poco. Un ambiente troppo luminoso e caotico potrebbe infastidire il neonato.

Un altro rimedio molto efficace potrebbe essere il sondino, specialmente se noti che il bambino non riesce ad andare di corpo in maniera regolare. Ovviamente questo rimedio va utilizzato raramente e non deve diventare un’abitudine. Con questi rimedi potrai vivere questo periodo intenso con più serenità e tranquillità.