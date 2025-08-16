Clamoroso Uomini e donne: ritorno di fiamma tra ex tronista ed ex corteggiatrice? Lei svela la verità bomba

Mancano poche settimane e finalmente si riaccenderanno i riflettori nello studio di Uomini e Donne. Ogni anno qui nascono delle nuove coppie tanto nel trono classico quanto in quello over. E la curiosità di scoprire chi saranno i nuovi tronisti, è tanta.





Ritorno di fiamma tra due ex protagonisti di Uomini e Donne: è lei a parlare

Ma ancora c’è modo e tempo di parlare di chi ha già vissuto l’esperienza di Uomini e Donne:sull’ex tronista che corteggiava. Che si tratti di un clamoroso ritorno di fiamma?

Tutti ricorderanno il trono di Uomini e Donne del barbiere Gianmarco Steri, uscito dal programma con Cristina Ferrara. Durante il suo trono, però, aveva riscosso tanto successo la corteggiatrice Francesca Polizzi. Dopo poche settimane la ragazza aveva deciso di autoeliminarsi, dichiarando di non aver percepito sufficiente interesse da parte del ragazzo.

Intelligente e garbata ma anche una ragazza studiosa, Francesca ha fatto breccia nel cuore di tante persone che hanno così iniziato a seguirla sui social. L’ex corteggiatrice, proprio sui social, ha deciso di aprirsi con i suoi follower rispondendo ad alcune domande personali. In tanti le hanno chiesto come stesse e lei ha risposto con sincerità che è un periodo di alti e bassi ma che è soddisfatta della direzione che sta prendendo la sua vita.

Ma non sono mancate anche domande sull’esperienza a Uomini e Donne. Le hanno chiesto se abbia avuto contatti con Gianmarco dopo la fine del programma. La risposta di Francesca è stata: “Per la 1183728282sima volta, no! Però non c’è nessun tipo di astio/antipatia, almeno da parte mia”. Quindi lei e Gianmarco dopo il programma non si sono più risentiti anche se magari qualcuno sperava che fosse così.

Francesca ha parlato ancora dell’esperienza nel dating show, dicendo: “È stata un’esperienza come un’altra e mi ha aiutata a distrarmi da un periodo molto brutto. Mi sono sempre presa molto sul serio e per una volta nella vita volevo leggerezza. Non mi pento di niente, mi piace avere questi mix strani come potete vedere”. E in quanti le chiedono quali siano i suoi progetti futuri la ragazza ha risposto che le piacerebbe partecipare a Pechino Express. “Visto che facevo le stesse cose senza essere ripresa, direi che potrebbe starci”, ha giustificato la ragazza.