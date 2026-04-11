Ciuccio, quando toglierlo e come fare senza che sia un trauma

I pediatri dicono che il momento ideale per togliere il ciuccio è tra i due e i tre anni. Prima dei due, il bisogno di suzione è ancora troppo forte e toglierlo rischia di essere uno stress inutile per tutti.

Dopo i tre, invece, il ciuccio può iniziare a interferire con lo sviluppo del palato e la posizione dei denti. Ma ogni bambino è diverso. C’è quello che lo abbandona da solo a diciotto mesi e quello che a quattro anni ancora lo cerca.

L’importante è non arrivare all’asilo con il ciuccio sempre in bocca, non tanto per il giudizio degli altri, ma perché il bambino rischia di isolarsi dai compagni che parlano e giocano senza quel tappo. La vera sfida non è l’età, ma la prontezza emotiva del piccolo.

Il metodo graduale è più efficace della soluzione brutale

Buttare via il ciuccio di nascosto o tagliarlo davanti al bambino dicendo che è rotto sono strategie che possono funzionare con alcuni, ma spesso generano angoscia e perdita di fiducia. Meglio procedere per gradi. Si comincia limitando l’uso: solo a letto, non in macchina, non al parco. Poi solo per la nanna, non per il pisolino pomeridiano. Poi si sceglie un giorno simbolico, magari il compleanno, e si spiega che adesso è grande e il ciuccio tornerà dai bambini più piccoli.

La favola della “fatina del ciuccio” che passa a prenderlo e lascia un piccolo regalo funziona sorprendentemente bene. L’errore più comune è cedere dopo due giorni di pianto. Il terzo giorno, di solito, il bambino si dimentica.

Come gestire le ricadute e i momenti di crisi

Anche dopo averlo tolto, può capitare che il bambino lo chieda nei momenti di stanchezza, paura o malessere. In quei casi, meglio non riproporlo, ma offrire un’alternativa: un peluche da abbracciare, una copertina morbida, una storia raccontata con calma. La suzione è un gesto di consolazione, e va sostituita con altre forme di conforto.

La pazienza è tutto. Ci vorranno una o due settimane di notti agitate, poi il sonno tornerà normale. Se il bambino vive un evento stressante, come l’arrivo di un fratellino o l’inizio dell’asilo, è meglio rimandare. Il ciuccio, in quei casi, è un alleato, non un nemico. Non c’è fretta. L’importante è che quando arriva il momento, il distacco avvenga con dolcezza, non con la forza. E quando finalmente sarà solo un ricordo, vi chiederete perché avete aspettato tanto.