Ciucci e biberon, la lavastoviglie è una buona idea?

Questo non significa che la lavastoviglie sia inutile: per un bambino sano e per l’uso quotidiano, un lavaggio a 70°C con un buon detersivo è più che sufficiente a rendere biberon e ciucci igienicamente sicuri. Il problema sorge quando si usa la lavastoviglie come sostituto della sterilizzazione nei primi mesi di vita, quando il sistema immunitario del neonato è ancora immaturo. In quel periodo, la bollitura o il vapore restano i metodi raccomandati. L’errore più comune è credere che il ciclo intensivo della lavastoviglie equivalga alla sterilizzazione. Non è così: la differenza tra 70°C per un’ora e 100°C per dieci minuti è sostanziale. Per questo, nei primi mesi, la lavastoviglie va usata come complemento, non come sostituto.

I materiali contano: silicone sì, lattice no (e la temperatura giusta è 70°C)

La lavastoviglie è aggressiva sui materiali. Il calore prolungato, anche a 70°C, può deformare le plastiche di scarsa qualità e accelerare l’usura delle tettarelle in silicone, rendendole opache e più porose. I detersivi per lavastoviglie, ricchi di agenti alcalini e tensioattivi, possono lasciare residui sulle superfici se il risciacquo non è perfetto, e col tempo opacizzare i biberon in plastica trasparente. Il silicone, più resistente, può comunque assorbire odori e sapori di detersivo se il ciclo è troppo lungo. La regola d’oro è verificare che il produttore del biberon o del ciuccio indichi esplicitamente “lavabile in lavastoviglie”. Se non c’è scritto, meglio non rischiare. Per i ciucci in lattice, invece, la lavastoviglie è spesso sconsigliata: si deteriorano più rapidamente e possono deformarsi con il calore. La temperatura ideale per il ciclo è 70°C: se la lavastoviglie ha un programma di sanificazione a 90°C, è ancora meglio, ma solo se il produttore lo consente.

Se decidi di usarla, tre regole non si discutono: cestello superiore, smontaggio e asciugatura all’aria

Se scegli la lavastoviglie per biberon e ciucci, segui queste regole. Posiziona sempre i biberon nel cestello superiore, dove la temperatura è più bassa e il getto d’acqua meno aggressivo. Smonta ogni componente: bottiglia, ghiera, tettarella, tappo, valvola. Le tettarelle e le parti piccole vanno in un cestello porta-posate a maglie fitte (o in un sacchetto in rete) per evitare che cadano nella vaschetta. Usa un programma a temperatura non superiore a 70°C, preferibilmente con asciugatura a caldo. Evita detersivi aggressivi, profumati o con sbiancanti: meglio quelli neutri e ipoallergenici. Dopo il lavaggio, lascia asciugare all’aria i componenti, senza chiudere il biberon ancora umido. Una volta al giorno, nei primi mesi, integra con una sterilizzazione a vapore o bollitura. La lavastoviglie è una soluzione pratica, non una bacchetta magica. Usata con criterio, fa risparmiare tempo e fatica. Usata male, rovina i materiali e lascia residui che il bambino non merita. Perché la sicurezza, come la salute, è una questione di attenzione. E di metodo. Che, se rispettato, protegge. E se trascurato, chiede il conto. E il conto, come sempre, è troppo alto. Soprattutto quando si parla di bambini.