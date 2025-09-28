Cipolle caramellate e carne tenerissima | la genovese napoletana preparata secondo tradizione

Genovese: la ricetta napoletana preparata secondo tradizione, un mix di cipolle caramellate e carne tenerissima che fa impazzire chiunque! Se c’è un piatto che profuma di casa, di domenica lenta e di cucina piena di chiacchiere, quella è la Genovese. Fidati, è un piatto che sembra complicato ma in realtà è tutta questione di pazienza: il segreto è lasciare che le cipolle diventino dolcissime e la carne incredibilmente tenera, pronta a fondersi con la pasta. Credimi seguiti i consigli della nonna passo passo, il risultato ti farà fare il bis senza pensarci 2 volte, parola mia! Quello che amo della Genovese è proprio il mix di sapori semplici che insieme esplodono! Parliamo infatti di solo cipolle dorate, leggermente caramellate, un …

Genovese: la ricetta napoletana preparata secondo tradizione, un mix di cipolle caramellate e carne tenerissima che fa impazzire chiunque!

Se c’è un piatto che profuma di casa, di domenica lenta e di cucina piena di chiacchiere, quella è la Genovese. Fidati, è un piatto che sembra complicato ma in realtà è tutta questione di pazienza: il segreto è lasciare che le cipolle diventino dolcissime e la carne incredibilmente tenera, pronta a fondersi con la pasta. Credimi seguiti i consigli della nonna passo passo, il risultato ti farà fare il bis senza pensarci 2 volte, parola mia!

Quello che amo della Genovese è proprio il mix di sapori semplici che insieme esplodono! Parliamo infatti di solo cipolle dorate, leggermente caramellate, un po’ di sedano e carota a dare sapore e poi ovviamente la carne che, con la lunga cottura, diventa quasi burrosa. Non può mancare ovviamente un bicchiere di vino bianco per profumare tutto e il risultato sarà certamente un piatto che conquista tutti, dal primo assaggio fino all’ultimo. Ebbene si, con questa base favolosa e saporita, viene fuori un sughetto così denso, che avvolge gli ziti meravigliosamente e ovviamente a chi piace, una spolverata di parmigiano ci sta da favola!

Genovese: con la ricetta tradizionale, ti verrà perfetta!

Allaccia il grembiule quindi e mettiti all’opera, che oggi prepariamo insieme la Genovese passo passo e vedrai quanti complimenti, ti garantisco, che è più semplice di quanto immagini. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti



Ingredienti per la Genovese

Per 4 persone

400 g di ziti

2 kg di cipolle dorate

2 gambi di sedano

Carote 2

1 foglia di alloro

Vino bianco secco 2 bicchieri

700 g di carne di lacerto, girello o magatello

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Parmigiano q.b.

Come si prepara la Genovese