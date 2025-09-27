Cioccolato bollente in un morso | il dessert caldo dal cuore che cola

Tortini caldi al cioccolato: un caldo dessert dal cuore che cola, in ogni morso ti godi tanto irresistibile cioccolato bollente! Se c'è un dolce che mette d'accordo tutti, dai più piccoli ai più golosi, quello è il tortino caldo al cioccolato. Parliamoci chiaro, vedere quel cuore morbido e colante appena tagliato è una vera tentazione, come si fa a resistergli. La cosa bella poi, è che non serve essere chef stellati per prepararli, servono infatti solo pochi passaggi e la voglia di fare un dessert che lascia senza parole, capace di farti fare un figurone in poco tempo! Quello che adoro poi di questi tortini caldi al cioccolato è che bastano pochissimi ingredienti, eppure il risultato è spettacolare. Uova, zucchero, …

Tortini caldi al cioccolato: un caldo dessert dal cuore che cola, in ogni morso ti godi tanto irresistibile cioccolato bollente!

Se c’è un dolce che mette d’accordo tutti, dai più piccoli ai più golosi, quello è il tortino caldo al cioccolato. Parliamoci chiaro, vedere quel cuore morbido e colante appena tagliato è una vera tentazione, come si fa a resistergli. La cosa bella poi, è che non serve essere chef stellati per prepararli, servono infatti solo pochi passaggi e la voglia di fare un dessert che lascia senza parole, capace di farti fare un figurone in poco tempo!

Quello che adoro poi di questi tortini caldi al cioccolato è che bastano pochissimi ingredienti, eppure il risultato è spettacolare. Uova, zucchero, cioccolato e burro, niente di che ma fidati il gusto è pazzesco. E poi oltre al cuore caldo, anche la morbidezza del tortino è spettacolare, ci affondi il cucchiaio, ed è uno spettacolo da vedere e da gustare!

Tortini caldi al cioccolato: la coccola golosa che fa sempre impazzire tutti!

Insomma, fidati di me e allaccia il grembiule, prepara qualche stampino e accendi il forno: oggi facciamo insieme i tortini caldi al cioccolato e ti assicuro che il risultato sarà impeccabile. Dai, non perdere tempo, iniziamo a farli subito!

Tempo di preparazione: 20 minuti
Tempo di cottura: 7-8 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per i Tortini caldi al cioccolato

Per 4 persone

  • 2 uova
  • 50 g di zucchero
  • 120 g di cioccolato fondente
  • 120 g di burro
  • 35 g di farina 00

Come si preparano i Tortini caldi al cioccolato

  1. In un pentolino, inizia a far sciogliere il burro a fiamma bassissima e aggiungi subito anche il cioccolato fondente, mescolando continuamente fino ad ottenere una crema liscia e lucida e credimi, già il profumo è favoloso!
  2. Intanto in una ciotola capiente, monta le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Versa poi lentamente il cioccolato fuso nel composto di uova e zucchero, mescolando delicatamente con una spatola. L’idea è mantenere la leggerezza del composto senza smontarlo.
  3. Setaccia poi la farina e aggiungila al composto, mescolando bene fino ad ottenere un impasto omogeneo e liscio. Imburra e infarina poi, 4 stampini o pirottini, dividi per ognuno l’impasto riempiendoli fino a 3/4 della loro capacità, in modo che in cottura non fuoriesce.
  4. Preriscalda il forno a 180 gradi ventilato e cuoci per 7-8 minuti, fino ad ottenere l’esterno cotto e compatto, ma il cuore ancora morbido e fondente, il trucco infatti, sta tutto nel tempo di cottura!
  5. Capovolgi poi i tortini caldi al cioccolato direttamente su un piattino e servili, quindi guarda quel cuore cremoso colare e sentirai che goduria, di certo li rifarai spesso! E se ami i dessert veloci e golosi, prova anche la mug cake al cioccolato bianco, un piccolo capolavoro diverso dal solito, che si prepara in tazza in pochi minuti, vedrai che successo. Buon appetito!
