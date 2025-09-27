Cioccolato bollente in un morso | il dessert caldo dal cuore che cola

Tortini caldi al cioccolato: un caldo dessert dal cuore che cola, in ogni morso ti godi tanto irresistibile cioccolato bollente! Se c’è un dolce che mette d’accordo tutti, dai più piccoli ai più golosi, quello è il tortino caldo al cioccolato. Parliamoci chiaro, vedere quel cuore morbido e colante appena tagliato è una vera tentazione, come si fa a resistergli. La cosa bella poi, è che non serve essere chef stellati per prepararli, servono infatti solo pochi passaggi e la voglia di fare un dessert che lascia senza parole, capace di farti fare un figurone in poco tempo! Quello che adoro poi di questi tortini caldi al cioccolato è che bastano pochissimi ingredienti, eppure il risultato è spettacolare. Uova, zucchero, …

Se c’è un dolce che mette d’accordo tutti, dai più piccoli ai più golosi, quello è il tortino caldo al cioccolato. Parliamoci chiaro, vedere quel cuore morbido e colante appena tagliato è una vera tentazione, come si fa a resistergli. La cosa bella poi, è che non serve essere chef stellati per prepararli, servono infatti solo pochi passaggi e la voglia di fare un dessert che lascia senza parole, capace di farti fare un figurone in poco tempo!

Quello che adoro poi di questi tortini caldi al cioccolato è che bastano pochissimi ingredienti, eppure il risultato è spettacolare. Uova, zucchero, cioccolato e burro, niente di che ma fidati il gusto è pazzesco. E poi oltre al cuore caldo, anche la morbidezza del tortino è spettacolare, ci affondi il cucchiaio, ed è uno spettacolo da vedere e da gustare!

Tortini caldi al cioccolato: la coccola golosa che fa sempre impazzire tutti!

Insomma, fidati di me e allaccia il grembiule, prepara qualche stampino e accendi il forno: oggi facciamo insieme i tortini caldi al cioccolato e ti assicuro che il risultato sarà impeccabile. Dai, non perdere tempo, iniziamo a farli subito!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 7-8 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per i Tortini caldi al cioccolato

Per 4 persone

2 uova

50 g di zucchero

120 g di cioccolato fondente

120 g di burro

35 g di farina 00

Come si preparano i Tortini caldi al cioccolato