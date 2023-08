Ciò che vedi per primo in questa immagine rivela un lato di te perfettamente sconosciuto

Questa immagine, opera di un famoso artista messicano, può rivelarti ciò che non sai di te in base a ciò che vedi prima.

Se è vero che non basta una vita per conoscere del tutto le persone che ci circondano, è altrettanto certo che conoscere sé stessi è un’impresa piuttosto ardua e praticamente impossibile da realizzare appieno. Ciascun essere umano è un universo infinito di mondi diversi fra loro, la cui continua e interminabile scoperta è tra gli aspetti più affascinanti di quel viaggio che chiamiamo “esistenza”.

Giorno dopo giorno, attraverso le esperienze vissute, si aggiunge un tassello al variopinto mosaico che è la propria personalità, spesso sorprendendosi di ciò che viene a galla: talenti, inclinazioni, punti deboli, paure…tutti aspetti pronti ad emergere nelle situazioni più impensabili e di cui spesso non si era a conoscenza. Anche nelle immagini la psicologia trova un alleato fondamentale: alcune di esse infatti si prestano a diverse interpretazioni, almeno alla prima occhiata, e ciò che viene percepito per primo rivela qualcosa della propria personalità. È questo l’obiettivo del test che ti proponiamo, pronto a scoprire ciò che non ti aspetti?

Test psicologico, cosa vedi per primo? È lì che si trova la parte di te più nascosta di te

L’immagine che vedi qui sopra è un dipinto di Octavio Ocampo, pittore messicano molto abile nel creare illusioni ottiche. In questa figura, infatti ci sono tre elementi che possono saltare subito all’occhio di chi guarda: una rosa, una ragazza ed un cane. Quello che istintivamente ha richiamato la tua attenzione spiegherà qualcosa di te che non conosci.

Rosa: hai notato per prima la regina di tutti i fiori? Allora molto probabilmente tendi a nascondere la parte di te più vera per timore di non essere accettato o compreso. Ciò però ti limita inevitabilmente perché così facendo impedisci alle persone di rendersi conto di tutte le tue capacità. Mostrati per quello che sei e dai la possibilità agli altri di apprezzarti appieno.

Ragazza: dall’animo sensibile e delicato, ti metti subito a disposizione se qualcuno ha bisogno del tuo aiuto. Credi nei sogni e non ti tiri mai indietro quando c’è da lottare per ciò che ritieni giusto. Gli altri ti vedono come un grande sostegno, sei destinato ad avere grossi successi nella vita.

Cane: romantico ed empatico come pochi, sei in grado di scorgere la bellezza in ogni dettaglio. Sai donare amore e gioire delle piccole cose, dote fondamentale per avere una vita felice!