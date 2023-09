Ciglia perfette senza grumi: l’errore che viene spesso commesso viene svelato dai makeup-artist e rovina il risultato finale

I makeup-artist svelano l’errore che rovina il risultato finale: ecco come avere ciglia perfette senza grumi.

Immancabile nel trucco di ogni donna è applicare il mascara per aprire lo sguardo e allungare le ciglia. Proprio dietro questo apparente semplice gesto, però, si nascondono degli errori. Infatti, se le ciglia appaiono piene di grumi, la tenuta viene compromessa e il risultato visibilmente non è il migliore.

Proprio perché il mascara con poche pennellate può cambiare l’intero sguardo e dato che è il cosmetico più usato (anche da chi non ama truccarsi), è importante applicarlo al meglio facendo attenzione agli errori più frequenti, svelati dai makeup-artist.

Ciglia perfette senza grumi: come fare evitando gli errori che si fanno, svelati dai makeup-artist

I consigli sull’applicazione perfetta del mascara per avere delle ciglia altrettanto perfette, sono diversi. Innanzitutto le ciglia vanno pettinate per eliminare eventuali grumi che spesso si formano a causa di residui di trucco o per via di una eccessiva produzione di secrezione degli occhi durante la notte.

Usare il piega ciglia è importante anche se si ha paura ad usare questo attrezzo. Soprattutto se le ciglia sono molto lunghe, vanno piegate a metà lunghezza. Le ciglia vanno poi preparate e protette usando dei prodotti specifici che possono volumizzare, allungare, curare e proteggere. Poi, passare a prelevare il prodotto correttamente. Impregnare lo scovolino della giusta quantità di prodotto, senza fare su e già per evitare che entri aria. Intingere e tirare fuori subito lo scovolino, questo è il modo corretto di procedere.

Si può così passare all’applicazione del mascara, guardando verso il basso e tenendo il mento nella stessa direzione, prima applicandolo sulle ciglia superiori in senso orizzontale e poi in senso verticale, alzando l’arcata sopraccigliare con l’indice della mano libera in modo da aprirle a ventaglio. Il prodotto va steso con movimenti veloci dal basso verso l’alto prendendo le ciglia fin dalla radice, soffermandosi sulla base con movimenti a zig zag per dare maggior volume.

Dopo tutte le cose da fare per applicare correttamente il mascara e avere un risultato ottimale con ciglia allungate e belle da vedere, ecco cosa invece evitare di fare. Il mascara non va condiviso con nessuno e non va mai usato quello di qualche altra persona. Infatti è l’unico cosmetico che non si può disinfettare e può veicolare batteri infettivi che, molto spesso, sono responsabili di problemi come la congiuntivite. Quindi assicurarsi, quando si prova un mascara, che gli scovolini siano usa e getta, altrimenti evitare di usarlo.