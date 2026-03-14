Ciglia perfette in ogni momento, ma il mascara fa tutto

Nel trucco degli occhi, il mascara è quel passaggio che spesso si dà per scontato. Si pensa che tanto sia tutto uguale, che basti passarlo e via. In realtà è l’ultimo gesto, quello che decide se uno sguardo resta spento o si accende.

Puoi avere l’ombretto sfumato alla perfezione e la matita più precisa del mondo, ma se le ciglia sono dritte e rade, tutto perde intensità. Il mascara non è solo colore: è definizione, è curva, è profondità.

È quello che fa dire “hai qualcosa di diverso” senza capire cosa. E la differenza, spesso, sta solo in come lo scegli e in come lo metti.

Sceglierlo in base a cosa vuoi ottenere

Il primo errore che si fa è prendere il primo tubetto che capita, convinte che un mascara valga l’altro. Invece ogni formula e ogni scovolo sono progettati per un risultato diverso. Se vuoi allungare, cerchi uno scovolo in silicone con setole distanziate, che separa e trascina le ciglia verso l’alto senza appesantirle. Se cerchi volume, meglio uno scovolo in fibre o a spirale fitta, che carica più prodotto e le infoltisce. Se le tue ciglia sono dritte e sogni la curva, ti serve un mascara incurvante con formula più leggera e uno scovolo concavo, quasi a mezzaluna.

E se hai occhi sensibili o porti le lenti, eviti formule waterproof che stressano e vanno via solo con struccanti aggressivi. La scelta giusta parte da lì: da cosa vuoi che quelle ciglia facciano.

Come applicarlo per non sbagliare

Poi c’è il come. La tecnica conta quanto il prodotto, e spesso si sbaglia per fretta. Si parte sempre dalle radici, non dalle punte. Si appoggia lo scovolo alla base delle ciglia e si scuote leggermente da destra a sinistra, come per depositare colore anche lì dove di solito resta nudo. Poi si risale con un movimento lento e continuo, facendo scorrere lo scovolo lungo tutta la lunghezza. Se vuoi più volume, si aspetta qualche secondo e si ripete, ma senza lasciare asciugare la prima passata.

Per le ciglia inferiori, si tiene lo scovolo in verticale e si tocca con la punta, una a una. L’ultimo trucco: prima di chiudere il tubetto, si passa lo scovolo su un fazzoletto per togliere l’eccesso. Meno prodotto, meno grumi. E se qualche ciuffo si attacca, si separa subito con uno scovolino pulito, finché il mascara è ancora fresco.

Alla fine, lo sguardo è un’altra cosa. E non serve il mascara più costoso, basta quello giusto e messo bene.