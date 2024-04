Ciglia nere e definite effetto laminazione? Non spendere più: il segreto è in un gesto

Come avere ciglia perfette senza laminazione? Dal web arriva il segreto per uno sguardo super definito con pochi e semplici gesti.

Le ciglia, si sa, sono la cornice di uno sguardo perfetto. Chi non ha mai sognato di averle lunghissime, nere e super pettinate? Per questo motivo in commercio esistono moltissime tipologie di mascara, ognuna adatta ad un’esigenza in particolare. Nell’ultimo periodo, però, si sta facendo sempre più strada la laminazione.

Si tratta di una tecnica che promette ciglia super definite, allungate, incurvate e nerissime. Ma in che cosa consiste questo trattamento? La laminazione alle ciglia va eseguita solo in centro specializzati da personale esperto e qualificato. Si parte con la pulizia della zona perioculare, per rimuovere eventuali sporcizie e impurità. Una volta isolate le ciglia dal resto dell’occhio si passa alla fase in cui vengono pettinate e trattate.

La laminazione alle ciglia prevede non solo un allungamento ma anche un maggiore colore, in grado di ricreare l’effetto di un mascara ma senza dover applicare il prodotto ogni giorno. Dopo la laminazione, infatti, le ciglia non solo appaiono più scure ma anche più lunghe e incurvate. Per chi non vuole ricorrere a questo trattamento, però, la soluzione arriva dal web. Ecco come avere ciglia perfette senza la laminazione.

Ciglia, il segreto per averle perfette senza laminazione

Una delle particolarità della laminazione ciglia è di certo l’effetto finale. Dopo il trattamento, infatti, le ciglia appaiono più definite e quasi “unite” tra di loro. Per ricreare lo stesso effetto basta munirsi di un semplice mascara e di un piccolo arnese facile da reperire nelle profumerie o nei negozi per la cura della persona. A svelare la tecnica è stata @makeupdouyin.reup, per mezzo del suo seguitissimo account su Tik Tok.

Qui l’esperta ha mostrato come ottenere, con pochissimi prodotti e semplicissimi gesti, un perfetto effetto laminazione. Basta stendere sulle ciglia un velo sottilissimo di rimmel nero, e munirsi di una piccola pinzetta di precisione. Con questa l’esperta di beauty è andata a “punzecchiare” e ciglia, unendole tra di loro proprio come dopo il trattamento. In questo modo il risultato sarà identico ad una laminazione ciglia appena fatta.

Come già accennato, la tecnica della laminazione è tra le più diffuse del momento. Oltre alle ciglia, anche le sopracciglia possono essere trattate per una maggiore definizione e per donare più armonia all’intero viso. Proprio come avviene per la laminazione delle ciglia, anche quella per le sopracciglia prevede l’utilizzo di prodotti che permettono di pettinarle, colorarle e tenerle in posa fino ad un massimo di 30 giorni.