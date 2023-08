Ciglia lunghissime come Jennifer Lopez: il segreto del suo mascara

Che mascara usa Jennifer Lopez? La celebre pop star ha svelato il suo segreto per uno sguardo irresistibile e delle ciglia perfette.

L’iconica artista è finita di nuovo sotto le luci dei riflettori, e questa volta il motivo non è la sua carriera e nemmeno la vita privata. Tutti gli occhi sono infatti puntati sul make up della Lopez, sempre impeccabile e super sensuale. Dalla base alle labbra, è impossibile non notare il trucco occhi che la signora Affleck sfoggia. Tanto semplice quanto d’effetto, tutto il merito è delle ciglia.

I look beauty di Jennifer Lopez sono facili da ricreare in quanto la pop star utilizza pochi e semplici prodotti. Ombretti dai colori nude, eye liner, matita e tanto mascara. Le ciglia, infatti, sono il fulcro dello sguardo della Lopez, che ama l’effetto di occhi da cerbiatta. Ma come ottenere lo stesso effetto della pop star? Il prodotto che utilizza la Lopez non è solo facile da reperire ma è anche super economico.

Secondo quanto riportato da dilei.it, JLo indossa sempre un mascara, che si annovera ormai tra i suoi preferiti in assoluto. Si tratta di un prodotto che si trova anche nei punti vendita della grande distribuzione, ed ha un costo accessibile a tutti. Come riporta la nota testata digitale, la celebre cantante lo ama particolarmente e lo preferisce di gran lunga ai mascara delle grandi marche, molto più costosi.

Jennifer Lopez, che mascara usa per avere ciglia così perfette?

Si tratta del Lush Paradise, una delle ultime uscite in casa l’Oréal Paris. Con un costo che si aggira intorni ai 10 euro, questo mascara promette risultati a dir poco pazzeschi. Grazie allo scovolino dritto, morbido e con setole folte, riesce ad attirare anche le ciglia più corte, per conferire un effetto ventaglio, quasi paragonabile a quello delle ciglia finte. La sua pasta morbida, inoltre, impedisce che il prodotto si secchi, creando quell’antiestetico effetto di ciglia a ragno. Adatto a tutti, si presta alla perfezione a chi ha occhi sensibili e ai portatori di lenti a contatto.

La Lopez è una vera icona non solo nel mondo della musica ma anche in quello della moda. Da sempre appassionata di fashion, la cantante americana è una vera esperta per tutto ciò che riguarda il settore della moda e del beauty. I suoi look sono da sempre i più copiati e, nell’ultimo periodo, la Lopez si è affermata come un riferimento anche per quanto riguarda la bellezza. Non a caso i suoi make up sono tra i più copiati in assoluto.