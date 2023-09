Ci sono un gallo, un cane e quatto papere in piscina, sembra l’inizio di una barzelletta ma in realtà è il video più buffo del web

Un video esilarante di un gruppetto comico in piscina sta girando sui social, facendo divertire chiunque lo guardi.

Su X è stato condiviso un video di un gruppo di animali che fa il bagno in piscina, anche loro durante le giornate di forte calore hanno avuto l’esigenza di rinfrescarsi. Nel gruppetto è presente anche un cane, che sta adagiato tranquillo nell’acqua. Infatti è risaputo che i cani, se addestrati per bene, possono imparare a nuotare. In questo modo portarli in vacanza non sarà più un problema, soprattutto se si tratta di una località balneare.

Quando il cane è piccolo va fatto abituare all’acqua, in questo modo non ci saranno problemi una volta cresciuto. Invece per un cane già grande, sarà molto difficile insegnargli a stare in acqua poiché avranno paura. In ogni caso bisogna sapere che ci sono specie più adatte rispetto ad altre a nuotare, quindi bisogna fare attenzione. La struttura corporea del cane è uno dei fattori più importanti a cui tenere conto. Per fargli imparare all’inizio è importante usare degli strumenti appositi, ma anche l’aiuto di un addestratore cinofilo non è una cattiva idea.

Gallo, cane e papere si fanno una nuotata

Nel video si può notare un cane fermo nell’acqua su un lettino gonfiabile, che osserva verso chi lo sta riprendendo. La cosa che appare più esilarante sono le 4 paperelle e il gallo, che hanno deciso di posizionarsi sul cane come se fosse lui il loro lettino. Una papera però sta effettivamente sul salvagente, mentre un’altra ha pensato bene di mettersi sulla sua testa. Allo stesso tempo il gallo sta bello appollaiato a prendere il sole. Qualcosa di incredibile da raccontare, se non ci fossero le prove.

Tra tutti le papere sappiamo che sono già delle grandi nuotatrici, visto che fa parte della loro natura, mentre il gallo rispetto a loro non ha queste capacità. Infatti non possiede l’istinto acquatico, non ha le zampe palmate e il suo piumaggio non è impermeabile. Per quanto riguarda il cane, nonostante non faccia parte della sua natura, potrebbe essere una cosa positiva insegnargli ad andare in acqua.

Pool day with besties.. ???? ???? IG: brownhikingtrails pic.twitter.com/H1f1aWibLX — Buitengebieden (@buitengebieden) September 4, 2023



Per poterlo fare come prima cosa bisogna fargli prendere confidenza, in questo modo si adatterà con calma. In seguito sarà importante entrare nell’acqua assieme, per farlo sentire al sicuro. Inoltre non va mai sgridato, non va lanciato e vanno evitati fondali profondi. L’acqua non deve essere né troppo fredda né troppo calda e vanno rispettati i suoi tempi. Per aiutarlo si possono usare diversi accessori, per esempio le pettorine o un imbrago galleggiante. Inoltre una volta usciti dall’acqua vanno lavati, in questo modo si eviteranno irritazioni.