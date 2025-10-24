Chiara Ferragni torna in pista: pronta a riprendere la corona di Regina della Moda

In questi anni il pubblico ha avuto modo di conoscere Chiara Ferragni come regina indiscussa della moda, ma anche dei social, in grado di rivoluzionare un settore lavorativo ancora agli albori… Ma proprio lei è di nuovo pronta a rimettersi in gioco e riconquistare la sua parte di regno.

Una grave battuta d’arresto era arrivata per Chiara Ferragni con il caso Balocco, che ha travolto totalmente le sue aziende e anche la sua immagine, ma l’imprenditrice digitale non si è mai arresa, costruendo anno dopo anno quello che sarebbe diventato il momento della rinascita.

Alle vicende giudiziarie, però, si sono unite anche quelle personali, ovvero la fine del matrimonio con Fedez, un amore nato nel 2017 che le aveva permesso di diventare mamma ben due volte, dei figli Leone e Vittoria, che oggi non mostra più sui social così come faceva un tempo.

In questo frangente, poi, è cambiata in modo radicale anche la sua sfera sentimentale, e oggi Chiara riparte da sé stessa e dal compagno Tronchetti Provera.

Chiara Ferragni pronta a tornare la regina indiscussa della moda

Una carriera nata attraverso i social, che ha permesso a Chiara Ferragni di diventare una delle maggiori protagoniste delle Fashion Week in tutto il mondo, prima di giungere anche in Italia acclamata nella sua nazione.

Nonostante i tanti cambiamenti, però, l’imprenditrice digitale non si è mai arresa e ha deciso di raccontare questa sua nuova fase di vita proprio durante una lunga intervista rilasciata a Cosmopolitan Spagna, rompendo così il silenzio anni dopo la bufera che ha travolto il suo quotidiano: “Non mi arrendo mai. Come tutti, a volte mi sento insicura… L’esposizione non è per tutti. Se vuoi essere sui social media e vuoi che quello sia il tuo lavoro, lo devi accettare”.

“Sono felicemente innamorata”

Dopo i recenti fatti che hanno scosso completamente la sua vita, Chiara Ferragni è tornata a ricostruire la sua quotidianità lontano dai social network, i cui attimi salienti molto spesso sono stati raccontati dai magazine di cronaca rosa. A ogni modo, dopo quanto accaduto con il cantante Fedez e la fine del loro matrimonio, l’influencer ha ritrovato il sereno proprio a fianco dell’imprenditore Tronchetti Provera.

A Cosmopolitan Spagna, per la prima volta, ha parlato ufficialmente della loro relazione attraverso la seguente dichiarazione: “Sono felicemente innamorata e spero che duri per sempre. Sono molto romantica. Adoro essere innamorata, vedere le persone innamorate. Sono una fan dell’amore in generale”.