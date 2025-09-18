Chiara Ferragni e il fidanzato; baci, sorrisi e paparazzi: lei è felicissima

L’amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera continua a prosperare, secondo quanto riportato dal settimanale Chi. La coppia, che ha festeggiato un anno insieme, sembra aver trovato una sintonia perfetta. E la rivista un tempo diretta da Alfonso Signorini ha paparazzato di recente la coppia a Milano, mentre si preparava per un romantico weekend in una residenza storica nei pressi di Piacenza. Chiara, 38 anni, e Giovanni, 42, sembrano proprio due fidanzatini senza responsabilità e con tanti sogni.

Invece si tratta di due personalità illustri, con lei che è una imprenditrice a tempo pieno e lui che è il pezzo grosso della Pirelli, come era stato anche il papà Marco a suo tempo. Nonostante qualche momento di incertezza nella loro relazione, quando i due non erano stati visti insieme per diversi mesi lo scorso anno, il legame tra Chiara Ferragni ed il suo fidanzato sembra ora essere più solido. Durante l’estate la cremonese e Giovanni Tronchetti Provera sono stati avvistati in atteggiamenti affettuosi.

Chiara Ferragni e il fidanzato Giovanni Tronchetti Provera, quanto amore

La coppia ha trascorso le vacanze al mare nelle ultime settimane. Ed il tutto è una chiara conferma di come una eventuale crisi sia stata ormai superata. Ora c’è stato pure un bel fine settimana amoroso. Ma prima di partire per questa fuga romantica con Chiara Ferragni, Giovanni Tronchetti Provera è stato avvistato insieme alla sua ex moglie, Nicole Moellhausen, ed alla loro figlia, durante una sessione di shopping nel centro di Milano.

I due ex coniugi, che hanno tre figli insieme, dimostrano di mantenere un buon rapporto per il bene della loro famiglia. La presenza di Giovanni con la sua ex moglie è affatto di ostacolo a quella che è la sua relazione attuale con la ex partner di Fedez.

“Chi”, che è tra le più autorevoli riviste di cronaca rosa in Italia, ed è così da decenni, ha descritto Giovanni Tronchetti Provera come davvero felice. E pure questo rappresenta un ulteriore segno di come la relazione con la ex signora Lucia stia attraversando un momento davvero molto positivo.

E Fedez invece con chi è fidanzato?

Entrambi sembrano essere in un periodo di crescita personale ed affettiva, dopo un periodo in cui per tutti e due era certamente sorta la necessità di dovere trovare una maggiore stabilità in ambito affettivo.

D’altronde non è mai facile vivere la fine di un matrimonio, specialmente quando nel corso dello stesso ci sono stati dei figli. Nel caso di Chiara e Giovanni però c’è una totale serenità in ogni aspetto, anche in quello che coinvolge i loro bambini e ragazzi.

E per quanto riguarda il passato della Ferragni, pure Fedez sembra essere felice con la più giovane Giulia Honegger. Insomma, sono tutti contenti e speriamo che le cose possano andare sempre così. Anche se tra il cantante e la Ferragni un episodio di reciproca ostilità aveva svelato a tutti come ci fosse stata una crisi senza precedenti.