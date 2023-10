Chi ha l’acne deve evitare assolutamente questi 6 errori col make up: effetto pessimo

Combattere con l’acne non è semplice, ma esistono degli errori comunissimi che non fanno altro che peggiorare la situazione: mai farli

Poter sfoggiare una pelle liscia, vellutata e luminosa è un sogno molto comune. Molto spesso però, è altrettanto lontano dalla realtà. Sono tantissime le donne che soffrono di acne, una fastidiosa infiammazione dovuta al funzionamento eccessivo delle ghiandole sebacee, che può colpire in qualunque età. Ne soffrono i giovanissimi, ma accade anche in età più avanzata che questo problema si presenti in forma più o meno grave. Non soltanto difficile da sopportare, ma anche antiestetico, fa cedere spesso alla tentazione di fare uso e abuso di make-up. Sebbene il trucco possa essere un valido alleato per fronteggiare questo disagio permettendo di sentirsi più sicure sulla propria bellezza, allo stesso tempo può trasformarsi in un acerrimo nemico.

La pelle acneica infatti, necessita sicuramente di speciali accortezze che, una volta dimenticate, non faranno altro che peggiorare la situazione. Se i fattori che contribuiscono alla presenza dell’acne sul viso possono essere legati a situazioni ormonali, alimentazione o inquinamento, non bisogna dimenticare che anche ciò che vi si applica sopra può fare la differenza. Non si parla soltanto degli ingredienti dei cosmetici utilizzati, sicuramente di fondamentale importanza, ma anche e soprattutto di alcune piccole abitudini sbagliate che non contribuiranno a far sparire i brufoletti.

Le abitudini sbagliate da evitare: così l’acne peggiora

Per tutte il make-up è una fonte di ispirazione e divertimento, ma per molte può essere davvero importante per acquistare fiducia in sé stesse. Non sempre convivere con un viso che soffre di acne appare un’impresa facile, ma riversare le proprie insicurezze nel trucco in modo sbagliato non andrà in aiuto della pelle. L’uso stesso di questi prodotti cosmetici, per quanto possa apparire irrinunciabile, talvolta deve essere ridotto. Uno degli errori più comuni e dannosi, è quello di applicare il fondotinta (e gli altri trucchi) su pori esposti e dunque soggetti ad infezioni.

Non ci potrebbe essere azione peggiore, considerando che questo non fa altro che provocare infezioni che fanno estendere il problema. Bisogna dunque sapersi fermare e dire per qualche giorno “no” al make-up. Approfittando magari di giornate di vacanza o di minori impegni, sarà bene lasciar respirare la pelle. Pulita, fresca e senza trucco, questa è la coccola che le devi concedere almeno una volta a settimana, per evitare l’aumento di sfoghi.

Quando invece è il momento di utilizzare spugnette e pennelli per una bella seduta di trucco però, attenzione a non cadere in altre gravi abitudini scorrette. Un errore da non fare è quello di non dare la giusta importanza all’igiene. La pelle acneica è molto sensibile ai batteri, dunque è essenziale lavare le mani prima di truccarsi. La stessa attenzione naturalmente, andrà riservata agli strumenti utilizzati durante il make-up, che non andranno mai condivisi con altre persone.

Chi non ha ceduto almeno una volta alla pigrizia? Quando l’acne è un problema costante, non ci si può permettere questo lusso. Andare a dormire senza prima essersi struccate potrebbe provocare il diffondersi dell’infiammazione, veicolata dall’olio e lo sporco trattenuto da vestiti e lenzuola. La pulizia approfondita del viso sarà una salvezza. Infine un errore altrettanto frequente che va assolutamente eliminato: l’uso dei prodotti scaduti. Controllare le scadenze dei cosmetici è importantissimo per evitare di applicare sul viso sostanze dannose, che contribuiranno all’insorgere di eruzioni cutanee, proprio quelle che si desidera combattere.