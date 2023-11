Che noia stirare, ma da oggi non più: col trucco della carta stagnola impieghi solo 10 minuti

Se anche tu fai parte del team “non stiro” devi assolutamente leggere questo metodo utile per facilitare il lavoro: ecco come fare.

Basta davvero poco e tutte quelle ore trascorse con ferro da stiro in mano, vestiti infiniti e asse da stiro per casa, si trasformeranno in minuti. Il metodo efficace per chi non vuole rinunciare a stirare il bucato, ma tanto tempo a disposizione proprio non ne ha!

Si diffonde sempre di più la tendenza del non stirare, dell’indossare abiti e soprabiti stropicciati. Nonostante ci siano ancora tantissime persone che di casa non escono con vestiti sgualciti, tantissime hanno aderito a questa usanza, che di fatto semplifica la vita. Per stirare il bucato, soprattutto se lo si accumula per molti giorni, ci vogliono ore, ma esiste un modo per impiegare meno tempo? Ecco un metodo che potrebbe far risparmiare tempo.

Stirare in poco tempo, ecco il metodo per non stare ore con il ferro da stiro

Odiare stirare è davvero molto comune, sono poche le persone che lo fanno senza problemi. Ecco come utilizzare una tecnica che permette di risparmiare tempo durante la stiratura, ottenendo così risultati efficaci sempre. Per rendere la pratica più indolore e più veloce, si possono utilizzare i fogli d’alluminio, quelli che di solito utilizziamo per gli alimenti. Con un rotolo extra di carta alluminio infatti si possono risolvere diverse situazioni casalinghe, come quella della stiratura. Come fare esattamente?

Il metodo è facile da attuare, veloce e soprattutto pratico. Basta posizionare un foglio d’alluminio sotto ai panni mentre li stiriamo e la stiratura verrà benissimo. Niente più spiegazzature che fanno perdere troppo tempo. Chi ha provato questo metodo davvero non ne può più fare a meno per risparmiare tempo e avere vestiti ben stirati e senza pieghe.

Ecco il video:

Sicuramente il metodo è semplice e vale la pena almeno provare. Basta mettere il foglio sotto al capo oppure ricoprire interamente l’asse per essere certi che venga bene. Il segreto sta infatti nel fatto che l’alluminio permette al calore del ferro di propagarsi più velocemente rendendo la stiratura più efficiente, ma soprattutto più rapida. Il risultato è che i panni saranno meno stropicciati e la fatica sarà minore. Insomma nelle faccende domestiche alle volte ci vuole un po’ d’estro per rendere il tutto più veloce e meno noioso!