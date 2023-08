Cattivi odori estivi? Dalle ascelle ai piedi: 1 solo ingrediente per un deodorante fai da te ecologico ed efficace

Con soli ingredienti naturali si potrà realizzare un deodorante fai da te con il quale si potranno eliminare tutti i cattivi odori del sudore.

Quando si acquistano i deodoranti al supermercato non è mai certo che siano sicuri per la salute, infatti alcuni studi hanno messo in evidenza i vari rischi. Anche quelli antitraspiranti devono essere usati con moderazione, perché quando si impedisce la traspirazione si possono accumulare delle tossine.

I parabeni, il triclosan e l’etanolo contenuti in questi prodotti, hanno effetti molto dubbi sull’organismo. Inoltre anche l’alluminio e lo zirconio risultano decisamente pericolosi, perché potrebbero ostruire e rimanere in circolo all’interno del corpo. Per questo motivo optare per prodotti naturali potrebbe essere la soluzione, in questo modo si può evitare il cattivo odore ed eventuali problemi di salute.

Il deodorante ecologico fa bene alla salute

Un ottimo rimedio vede come ingrediente principale il bicarbonato che ha la capacità di assorbire gli odori. Basterà prendere un contenitore e diluire 4 cucchiai di bicarbonato in 250 ml di acqua distillata. In seguito si dovrà attendere un’ora, cosicché la polvere andrà sul fondo. Procedere infine a spruzzare sulle ascelle, ma anche sulle piante dei piedi.

Come alternativa esiste anche il deodorante all’ylang ylang, con effetto duraturo. Per realizzarlo si usa la salvia che contrasta il sudore e la camomilla che ha potere lenitivo. Questo prodotto si può prendere nelle erboristerie, oppure realizzarlo da sé. Gli ingredienti comprendono 30 grammi di burro di karité, 10 ml di oleolito di salvia e 5 ml di olio di camomilla.

Infine basterà aggiungere 2 grammi di ossido di zinco e alcune gocce di olio ylang ylang. Il procedimento prevede di mescolare l’ossido di zinco con olio di salvia e camomilla, fino a quando non si scioglieranno. In seguito si aggiunge il burro di karitè e si lascia sciogliere su una superfice calda, si unisce l’olio ylan ylang e si gira il tutto con un frullino. Infine il composto va messo in frigo per farlo raffreddare, solo a questo punto sarà pronto all’uso.

Esiste anche l’opzione all’acqua di rose. Basterà procurarsi 10 ml di alcol puro a 90°, 15 ml di aceto di sidro e 25 ml di acqua di rose. Inoltre 10 gocce di olio di palmarosa e 20 di olio essenziale alla lavanda. Per prepararlo bisognerà versare l’alcol e gli oli essenziali, in seguito agitarli e aggiungere l’acqua di rose. Una miscela che si può usare su tutto il corpo, per prevenire imbarazzanti cattivi odori soprattutto nel periodo estivo.