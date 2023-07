Cattive abitudini che rovinano la salute dei denti dei bambini: cosa evitare per non danneggiarli permanentemente

I denti dei bambini sono delicati e devono essere curati fin dal primo dentino. Per questo motivo bisogna fare attenzione alle cattive abitudini.

I dentini dei più piccoli sono preziosi e mantenerli sani è fondamentale per il loro benessere generale. Tuttavia, alcuni comportamenti scorretti possono avere un impatto negativo sulla loro salute, portando a danni permanenti. In che modo evitarli?

Per prevenire problemi dentali a lungo termine dei bambini, è importante essere consapevoli di quali comportamenti non sono adatti e quali misure si devono adottare.

Denti dei bambini, non fare queste cose o avrà danni futuri

Uno dei principali nemici della salute dentale è lo zucchero. Il consumo eccessivo di cibi zuccherati, come dolci, bibite gassate e succhi di frutta, può portare alla formazione della placca batterica e di conseguenza alla carie. È importante limitarne l’assunzione e promuovere una dieta equilibrata, ricca di frutta, verdura e proteine magre.

Oltre alla giusta alimentazione è fondamentale eseguire ogni giorno una corretta igiene orale, imprenscindibile per mantenere i denti sani. I bambini dovrebbero essere incoraggiati a spazzolare i denti almeno due volte al giorno, utilizzando un dentifricio con fluoro.

Inoltre, il filo interdentale dovrebbe essere usato abitualmente per rimuovere i residui di cibo tra i denti. La mancanza di una corretta igiene orale può portare alla formazione della placca batterica e all’insorgenza di problemi come la gengivite e la carie.

Attenzione anche ad un’abitudine molto comune: tanti bambini si avvalgono del pollice o del ciuccio come mezzo di consolazione. Tuttavia, questo comportamento può influire negativamente sulla salute dei denti. L’eccessiva pressione sulla dentatura può portare a un’alterazione della posizione e alla comparsa di malocclusioni.

È importante cercare di affrontare queste abitudini precocemente e in modo da non danneggiare permanentemente i denti dei più piccoli. Per esempio, si può provare a sostituire il pollice o il ciuccio con un giocattolo rassicurante o incoraggiare il bambino ad affidarsi all’autocontrollo per gestire lo stress o l’ansia.

Alcuni bambini, inoltre, hanno l’abitudine di mordere oggetti duri come penne, matite o giocattoli. Questo può danneggiare i denti nel tempo. Articoli simili possono causare fratture o scheggiature e possono anche spostare i denti dalla loro corretta posizione. È importante sensibilizzare i propri figli sui rischi associati a questo tipo di comportamento e cercare alternative più sicure e salutari per soddisfare il bisogno di mordicchiare.

In ultimo, ma non certo per importanza, si devono eseguire visite dentistiche sono fondamentali per la salute dei denti dei bambini. Durante i controlli il dentista può individuare precocemente eventuali problemi dentali e fornire le giuste indicazioni per prevenirli o trattarli. Purtroppo, molte famiglie trascurano queste visite di routine. È consigliabile pianificare controlli regolari almeno ogni 6-12 mesi per garantire la salute dei denti del piccolo.