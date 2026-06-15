Casa fedda durante l’estate: ecco gli errori che non devi commettere

L’istinto più forte quando la temperatura sale è quello di spalancare le finestre per far entrare aria. È l’errore più diffuso e il più dannoso. Nelle ore centrali della giornata – dalle 11 alle 18 – l’aria esterna è più calda di quella interna, soprattutto se la casa ha muri spessi o è stata protetta dal sole.

Aprire le finestre significa sostituire l’aria relativamente fresca degli ambienti con quella rovente dell’esterno, e la casa impiegherà ore per raffreddarsi di nuovo. La regola d’oro è: finestre e persiane chiuse durante il giorno, specialmente quelle esposte a sud e a ovest. La ventilazione va fatta solo la mattina presto (6-9) e dopo il tramonto (dalle 20 in poi), quando la temperatura esterna scende sotto quella interna. Se hai le zanzariere, puoi lasciare le finestre aperte di notte per creare corrente, ma chiudile appena il sole inizia a scaldare. Un termometro da interni aiuta a capire il momento giusto.

Le barriere fisiche che funzionano (e quelle che non servono a nulla)

Tende e persiane sono la prima linea di difesa. Quelle esterne (persiane avvolgibili, veneziane esterne) sono molto più efficaci delle tende interne, perché fermano i raggi solari prima che entrino in casa. Se hai solo tende interne, scegli tessuti chiari e spessi (bianco, beige) che riflettono il calore, e tienile chiuse. Le tende oscuranti in tessuto termico riducono l’ingresso di calore fino al 30%. Evita le tende di colore scuro: assorbono il calore e lo irradiano all’interno. Un’altra barriera economica è la pellicola solare da applicare sui vetri: riduce l’ingresso di calore senza oscurare completamente la luce. Costa poco e si applica con acqua e sapone. Anche i tappeti pesanti trattengono il calore: meglio rimuoverli in estate, lasciando pavimenti nudi (piastrelle, legno) che si mantengono più freschi.

Elettrodomestici e umidità: due nemici silenziosi (e come tenerli a bada)

Il forno, la lavastoviglie, l’asciugatrice e persino il phon producono calore. Usali nelle ore più fresche (mattina presto o sera) o evitali del tutto in giornate di caldo estremo. Cucinare con il microonde, la pentola a pressione o il fornello a gas produce meno calore del forno. Anche le lampadine a incandescenza scaldano: sostituiscile con LED. L’umidità peggiora la percezione del caldo: il sudore fatica a evaporare. Usa un deumidificatore se l’umidità supera il 60%. In alternativa, un trucco semplice: riempi una bacinella con ghiaccio e posizionala davanti a un ventilatore. L’aria che passa sopra il ghiaccio si raffredda leggermente. Non aspettarti miracoli: la temperatura non scenderà di 5 gradi, ma la sensazione di freschezza migliora. Con questi accorgimenti – finestre chiuse di giorno, barriere solari, elettrodomestici spenti – la casa può rimanere vivibile anche senza aria condizionata. E quando il caldo è davvero intenso, un ventilatore puntato sul corpo, non sulla stanza, basta a far respirare. L’estate non è una condanna, se la sai gestire.