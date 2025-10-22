Carlo d’Inghilterra: il piano malefico per dimenticare Harry | La sua eredità passa a direttamente a lui

Carlo d’Inghilterra ha messo in atto il suo piano malefico per allontanare Harry dalla famiglia reale… di lui non rimarrà nemmeno il ricordo, l’eredità è già in mano a un altro.

Gli ultimi anni di vita della regina Elisabetta II sono stati caratterizzati da un difficile rapporto con Harry, secondogenito di Diana e da sempre il nipote ribelle della corona. L’arrivo di Meghan Markle nella sua vita sembrava aver portato serenità, motivo per cui la regina aveva anche acconsentito al matrimonio tra i due, definito una “miscela di culture” e un vero esperimento sociale.

Ad ogni modo, nonostante la loro bellissima storia d’amore, sia Harry che Meghan non avevano intenzione di restare un passo indietro rispetto a nessuno dei membri della Royal Family, né tantomeno di affiancare William e Kate che, comunque, rimangono gli eredi al trono di Londra in futuro.

La ricerca della propria identità, la fuga da Londra, l’addio alla Royal Family e le tante dichiarazioni rilasciate dai Duchi del Sussex hanno aperto una ferita profonda nel cuore degli inglesi e anche in quello di papà Carlo III, che in questo frangente si è trovato a gestire il maxi scandalo del fratello Andrea, il quale ha già rinunciato anche al suo titolo nobiliare di Duca di York.

Attuato il piano malefico di re Carlo: vuole cancellare Harry

In questi anni si sono verificati troppi eventi e problematiche da risolvere per Carlo III, messo a dura prova anche dalla malattia che lo ha colpito negli anni passati. Adesso, per lui, è giunto il momento di riscrivere la storia della famiglia reale, proiettandola verso il futuro e facendo in modo che gli scandali non diventino più una zavorra per la corona.

Secondo fonti molto vicine a Buckingham Palace, c’è l’intenzione di concedere più spazio al re, che vuole tornare protagonista della scena, concedendo però del tempo a William e Kate per diminuire i loro impegni istituzionali, dedicarsi ai figli e preparare George al suo futuro da re. Allo stesso tempo, si dovrà anche pensare all’educazione sia di Charlotte che di Louis, che sembrerebbe aver ereditato molto dallo zio Harry… motivo per cui la sua eredità potrebbe passare direttamente al nipote, in modo tale che un giorno diventi un valido sostegno per George, diversamente da quanto accaduto a Carlo, che si è visto costretto ad allontanare persino il fratello Andrea.

“Andrà a lui il ducato…”

Sulla base di tale motivazione, dunque, sembrerebbe che Carlo stia già pensando a come ridistribuire i titoli nobiliari, e in questo calderone rientra proprio il Ducato di York, che in questi anni è sempre appartenuto al fratello Andrea. Nel tentativo di evitare che la storia si ripeta, soprattutto in relazione al rapporto tra fratelli come William e Harry e allo scandalo che ha travolto la corona, sembrerebbe che Carlo stia già pensando di trasferire il titolo di Duca di York al nipote Louis.

Ovviamente non si tratta di un banale trasferimento, ma di un vero e proprio piano, definito “reale”: infatti, tale ducato dovrebbe spettare al secondo figlio maschio del sovrano, e in questo caso andrebbe direttamente a Harry, che però detiene già il titolo di Duca di Sussex. Dato che l’intenzione, a quanto pare, sarebbe quella di escludere quanto più possibile sia Harry che Meghan dalla vita della corona, l’unico modo possibile sarebbe quello di far sì che il ducato passi al secondo erede maschio della linea principale, ovvero al nipote di Harry, il principino Louis, che potrebbe già riceverlo a breve.

La gestione verrebbe affidata a William fino a quando Louis non raggiungerà la maggiore età e le capacità necessarie per amministrarlo autonomamente. Tuttavia, non si esclude che una perfetta candidata per un titolo nobiliare importante possa essere anche Charlotte, alla quale in futuro verrà data l’opportunità di scegliere se continuare a far parte attiva della famiglia reale oppure intraprendere un percorso completamente diverso, costruendo una carriera propria.

Ulteriori conferme, però, arriveranno nelle prossime settimane, nel momento in cui Carlo avrà preso la sua decisione definitiva in merito.